內地客峇里島搭飛機回港　普通話斥印尼職員查護照　後續糗大了！

在登機前，航空公司人員慣常都會逐一檢查乘客護照和登機證，但最近1名網民發文分享，表示日前於印尼峇里島的機場準備搭機回港，但登機時目擊1對來自內地的男女因不滿被要求出示護照，以普通話反問印尼地勤職員「中國人回中國為什麼要護照呢？」，雖然對方聽不懂，但他們繼續怒斥職員，「我現在就要上飛機，怎麼啦？」，欲強行登機，最後對方只好請他們離隊，並通知保安到場，該對男女才願意出示護照。



1對來自內地的男女因不滿被要求出示護照，以普通話反問地勤職員「中國人回中國為什麼要護照呢？」。（《我可能不會愛你》劇照）

樓主在Threads發文，表示日前於印尼峇里島搭飛機回港，登機時，印尼當地的地勤人員以英文叫排隊的乘客準備登機證和護照，惟隊伍中1對內地男女乘客以普通話表示，「中國人回中國為什麼要護照呢？」。由於職員聽不懂，便以英文重覆出示登機證和護照的要求，該名男子聽後更為不滿，繼續以普通話說「我登機證就在這邊，我到自己的國家為什麼要用護照？我現在就要上飛機，怎麼啦？」，說畢更想硬闖登機。

地勤職員見狀便請涉事男女離隊，並通知保安到場，最後該對乘客「又係死死地氣攞passport出嚟」。樓主在文中慨嘆，「大佬你落嚟（香港）都要過關用港澳通行證啦，點解咁多中國人覺得喺世界任何一個地方都可以講普通話呢？」。

涉事男子怒斥職員，「我現在就要上飛機，怎麼啦？」，欲強行登機，最後職員只好請該對男女離隊，並通知保安到場，他們才願意出示護照。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，紛紛批評該對男女不講道理，無理故意為難地勤職員，「呢個現象，我覺得可能佢哋喺國內睇嘅外國戲同電視節目係已經配上普通話對白，睇得多就以為其他國家嘅人都係講普通話」、「點解機場保安唔同佢哋入房玩佢哋一輪，然後off load行李禁止佢哋登機」、「你極慢地講普通話，可能覺得會變英文？」、「自己創造個規則出嚟」、「唔識唔願意用外語都算，唔肯被檢查證件一定係腦袋生草」、「真係膠都廢事派畀佢，喺登機口話之你返大陸都係要睇passport」。