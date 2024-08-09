14歲仔與鄰居姐姐性交、15歲男約炮100公斤女　患性病徵狀極恐怖

為人為已，進行性行為時記得要做足安全措施，而未成年人士更應不應發生性行為！台灣有醫生最近分享2宗未成年病人的個案，其中1名14歲少年與鄰居姐姐發生關係後得病，同行母親形容兒子「把對方當成命中注定的公主」；另1名15歲男病人由於想體驗性事，在網上約炮100多公斤女生，之後繼續放任，結果半年內感染2次性病。



醫生強調，罹患性病後小便「像火在燒」，而且「「膿會越來越多，像水龍頭一樣滴」，如果沒有及早求醫，有機會導致不孕。



醫生強調，罹患性病後小便「像火在燒」，而且嚴重流膿。（示意圖／gettyimages）

14歲少年把鄰居姐姐當公主

泌尿外科陳昭安醫師在其facebook專頁講述2宗性病案例，當中14歲國中少年患性病後，由母親帶來求醫。陳詢問少年的母親是，否知道兒子對象身份時，少年母親透露對方是目前就讀大學的女鄰居，他們從小一起長大，甚至形容兒子「把對方當成命中注定的公主，可是對方可能沒有把他（兒子）當唯一的王子」，令到陳笑言「媽媽很嘴（毒舌）」。

15歲患者半年感染2次性病

至於另1宗個案，15歲男病人同樣在母親的陪同下求醫，今次那位媽媽表現激動，指出兒子想體驗性事，於是在網上約炮，「100多公斤，他竟然還去約她」；由於病人仍然對性事好奇，所以半年內感染2次性病。

陳解釋，罹患性病後「尿尿像火在燒」，但病人通常強忍痛楚，「有時候就忍了一兩個禮拜，甚至一個月才來」。最令到病人無法忍受的是，「膿會愈來愈多，像水龍頭一樣滴」，求醫時除褲「會一坨衛生紙都綠綠的」。

泌尿外科陳昭安醫師呼籲市民若出現類似性病的症狀，切勿諱疾忌醫。（facebook專頁「迷你手術室 陳昭安醫師 」圖片）

陳指出，患者年紀小，日後有機會尿道反覆發炎，出現尿道狹窄的情況，如果未能及時醫治，不論男女，都可能有不孕症，同時增加感染愛滋病、HPV病毒及子宮頸癌病毒等風險，提醒市民若出現類似性病的症狀，切勿諱疾忌醫。

（facebook專頁「迷你手術室 陳昭安醫師 」）