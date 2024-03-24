少女稱無性經驗卻染性病　真相毀三觀　醫生提醒這也是性行為

台灣婦產科醫生陳緒鵬分享，一名15歲女高中生因下腹痛及私密處不適前往診所求助，初診時她堅稱無性經驗，然而在診療過程中，學生表示是男友發現肛門附近疹子，引發陳緒鵬懷疑，再經內診檢查後確認是感染菜花。陳緒鵬對此再度詢問確認，她仍堅持沒有性行為經驗，最後才脫口說出真相，令醫生相當無言。貼文引發網友熱議，不少人感到「三觀」被衝擊，也認為應加強台灣性教育知識。



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婦產科醫生陳緒鵬近期在Threads分享了某次診治經驗，看起來乖巧青澀的女學生來求診表示，近期下腹悶痛和私密處騷癢，陳緒鵬注意到病患年齡為15歲，並詢問對方有無性經驗，她斬釘截鐵回答自己沒有過發生過性行為；起初超聲波檢查並未發現異常，但在診療過程之中，女學生透露是男友發現肛門附近有痘痘狀疹子，此言引起了陳緒鵬懷疑。

在護理師陪同下，陳緒鵬為女學生進行內診檢查，結果發現疹子並非痘痘，而是性傳播疾病菜花，並再次詢問女學生確認，到底有無發生過性行為？她仍然堅稱沒有，直到最後才鬆口說出：「不過有肛交啦」，讓醫生相當無言。

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陳緒鵬對此次醫療經驗深感震驚，並在文末呼籲，「各位小朋友，肛交也是性行為的一種，麻煩安全措施一定要做好可以嗎？戴套很簡單很便宜也很安全，共勉之，不會的都給我重上健康教育課」。

貼文引發討論，網友對此留言表示，「要命了！她15歲就肛交」、「台灣的健康教育不是都拿去借給國英數老師上課嗎」、「我今天網路已經用太多了」。另有網友指出，「15歲性行為不是違法？」陳緒鵬回應，「是啊，後續有轉介，現在很多年輕人真的都會偷嚐禁果」。

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