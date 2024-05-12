17歲少女患性病「膿跟瀑布一樣流出來」網民一原因認為男女都有錯

「這裡有一個17歲說陰部很痛的」，台灣婦產科女醫茆盛庭在半夜三點突然接到公務機來電顯示「檢傷」，護理師認為是婦產科急症，結果她一看不得了，病人下面整個爛掉，滿滿黃綠色的膿。



一問才知道少女跟男友「有時候沒戴」，而且男友正在當兵，和同梯一起「出去玩」，案情不單純引發熱議。（點圖放大看事件懶人包👇👇👇）

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女醫茆盛庭在Dcard論壇表示，一開始以為病人的急症可能是孕婦出血、子宮收縮、急產，或是痛到不行需要掛急診的的巴氏腺囊腫，但實情完全出乎她意料。

病人的整個大小陰唇、甚至大腿內側，全部都是潰瘍，滿滿黃綠色的膿，鴨嘴伸進陰道，一張開，膿跟瀑布一樣流出來，「太不尋常了，這絕對不只是一般的陰道感染！」

她仔細詢問少女的性行為史才知道跟男友發生關係有時候會沒戴保險套，而且對方正在當兵上次休假沒來，「說要跟同梯出去玩」，最後少女的細菌培養確認是淋病。

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網友留言感嘆說「真是替妹妹感到不值」、「不是一輩子只跟一個人有性關係就叫自愛，重點是要戴套跟其他措施吧」、「男女都要檢討 , 想不戴套打炮就要承擔後果」，更有人表示「這是否該通報....未成年。」

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