港鐵逃難？ 疑內地大叔就地小便 　乘客爭相走避　目擊者：勁臭！

乘搭港鐵人有三急怎麼辦？本港網絡瘋傳1張相片，指港鐵車廂內疑有內地大叔隨地小便，大灘水迹更往乘客方向流去。上載照片的港男指車廂「勁臭」，乘客要爭相走避，批評「搞到全世界都要着草，勁臭，仲要流到周圍都係」。



網民看過照片震驚，「我看了都想吐，沒文化，沒素質」、「真係頂唔順喎！」；也有網民關注相中乘客反應，「點解啲人仲可以坐喺度，仲要行李或者隨身物品放喺地下，黐x線」。但也有網民認為，「要睇佢係特登屙定係漏，如果漏都幾慘，控制唔到」。



本港網絡瘋傳1張相片，指港鐵車廂內疑有內地大叔隨地小便，大灘水迹更往乘客方向流去。（資料圖片）

有港男周二（8月6日）於社交平台threads發相發文，指港鐵車廂疑有1名內地大叔隨地小便，大灘水迹往四周流去，傳出惡臭，導致乘客「逃難」爭相走避，「 有個大陸阿叔搞到全世界都要着草，勁臭，仲要流到周圍都係」。

相片見到，車廂中間有大灘水迹，色澤偏黃，1條條「支流」往乘客方向流去。（threads）

從相片見到，車廂中間有大灘水迹，色澤偏黃，1條條「支流」往乘客方向流去，有行李篋「中招」碰到水流，也有座位乘客抬起雙腳避開，更有乘客在水流中「穿梭」。

網民看過照片震驚，「我看了都想吐，沒文化，沒素質」、「真係頂唔順喎！地鐵車廂內乜嘢事都會發生」、「個量都幾多下，阿叔應該灌咗2L水落肚」。也有網民關注相中乘客反應，「如果畀我會即刻離開嗰個車廂，點解啲人仲可以坐喺度，仲要行李或者隨身物品放喺地下，黐x線」。

網民看過照片震驚，「我看了都想吐，沒文化，沒素質」。（threads）

亦有網民認為，「要睇佢係特登屙定係漏，如果漏都幾慘，控制唔到」。另有網民稱「喺現場，其實係豉油嚟，不過都好X臭」，惟被其他網民反駁，「黃色㗎喎」、「豉油深色好多囉，0分重作」。