電動車電池升降機內爆炸！內地男燒黑死亡　法院：死者有三成責任

本港及內地網絡近日瘋傳1段影片，見到1名男子攜帶電動車電池乘搭升降機，詎料電池突然起火爆炸傳出巨響，男子避無可避嚴重燒傷，獲救時全身焦黑送院急救，當時仍有生命迹象，但26天後男子就因為急性心梗在家中離世。



事件於內地發生，家屬事後提告電動車生產公司、賣家和社區物業公司。廣州市海珠區人民法院審理後認為，涉案生產公司和物業公司不應承擔賠償責任，而死者本身違反電動車使用守則把電池帶回家中充電，存在過錯，應當承擔相應責任。



法院判決，死者本人對今次事故須承擔30%責任，賣家則須承擔70%責任，向死者家屬賠償約101萬人民幣（約110萬港元）。



電池突然冒出火花，繼而起火，即使男子想放下電池，但都於事無補。（網上影片截圖）

網上流傳影片見到，1名戴眼鏡男子帶着電動車電池進入升降機，按掣關門，隨後電池突然冒出火花起火，男子想放下電池但為時已晚，電池爆炸傳出巨響，男子在密封空間內無法逃生。

數名保安員打開升降機門見到驚嚇一幕，報警求助，合力將男子抬出大堂。男子獲救時嚴重燒傷，全身包括衣物已呈焦黑，頭部能夠輕微轉動，仍有生命迹象。救援人員接報到場送男子到醫院急救，影片至此結束。

1名戴眼鏡的半禿男子見到升降機門打開，於是彎腰取起疑似電池，繼而進入升降機按掣關門。（網上影片截圖）

電池突然冒出火花，繼而起火，即使男子想放下電池，但都於事無補。（網上影片截圖）

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據指男子出門前，曾向妻子表示「電池發熱了」，打算拿到室外降溫。而消防部門調查後指出，起火原因是電動自行車（電動單車）鋰電池熱失控。

男子嚴重燒傷 26天後死亡

影片於本港及內地多個網上群組流傳，更一度誤傳是在香港發生。翻查資料，事件在2021年10月8日淩晨發生，地點是廣東省廣州市海珠區1個居民社區，男子是當地居民，58歲姓陳，他送院後診斷為全身多處燒傷、重度吸入性損傷、急性腎損傷、左眼燒傷。26天後（11月3日），陳男因急性心梗在家中離世。

事件再惹起關注，內地傳媒引述《中國裁判文書網判決書》報道，陳男家屬事後提告電動自行車、電池生產廠家A公司和B公司、賣家張某，以及社區物業公司，要求賠償約149萬人民幣（約162萬港元）。

法院指，陳男違反使用說明，把電池帶回家中充電，發現電池發熱後亦未採取合適安全措施，把電池帶入升降機這種封閉環境，本身存在一定過錯，須承擔30%責任。（示意圖／gettyimages）

法院：死者須負30%責任

廣州市海珠區人民法院認為，本案爭議焦點是涉案電池由誰生產或銷售，而鑒定顯示，涉案爆炸電池屬於「非法二次加工改裝電池」，並非B公司生產，也不是A公司銷售電動自行車搭載的電池，故A和B公司毋須承擔賠償責任；至於社區物業公司在事故發生後7分鐘左右，就把陳某救出，不存在救援不及時問題，也毋須承擔賠償責任。

法院續說，陳男違反使用說明，把電池帶回家中充電，發現電池發熱後亦未採取合適安全措施，把電池帶入升降機這種封閉環境，本身存在一定過錯，須承擔30%責任；賣家張某則舉證不足以證明其銷售的電池符合品質標準，須承擔70%責任，故最終判張某向陳男家屬賠償約101萬人民幣（約110萬港元）。

張某不服，向廣州市中級人民法院上訴，二審法院駁回上訴，維持原判。