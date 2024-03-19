升降機運過遺體誰敢用？28樓長者逝世家屬運屍　住戶堵𨋢口索賠償

「升降機運過遺體，誰還敢用？」華人一向對屍體比較忌諱，通常避之則吉。內地流傳1幢住宅大廈其中1個單位有長者過身，由於住在28樓，所以家屬希望用大廈升降機運載遺體，引來大部份業主反對，甚至一度堵在𨋢口，更有人揚言追討賠償。最終物業公司出面調解，家屬才得以使用，但其間其他住戶紛紛避開使用升降機，網民紛紛慨嘆「不坐電梯怎麼下去？」、「從樓梯走抬下去嗎？」。



家屬打算使用升降機運載遺體。（網上圖片）

涉事住宅大廈樓高32層，住戶一直使用升降機出入，但早前1位住在28樓的老人家突然去世，其家屬希望使用大廈升降機，將遺體運送到樓下。大部份業主聞言拒絕，即使家屬在業主群說明情況和道歉，希望大家理解和支持，但未能說服到其他人。有業主堵在𨋢口，更有人揚言追討賠償，圍觀群眾愈來愈多，開始出現混亂，驚動物業公司，嘗試緩和雙方衝突，最終其他人和平散去。

家屬和物業公司職員將遺體放置在躺椅上，然後小心翼翼將遺體推入𨋢內，運屍期間，其他人紛紛避開使用升降機，避免接觸到遺體，最終有驚無險將遺體運送到樓下。

網民紛紛留言指「鄰里之間應該彼此體諒和支持」、「反對運屍明顯是出於對死亡的恐懼」、「他們去醫院時不會使用升降機嗎？」。

不過，有關內容來自內地網站的「公眾號」，沒有詳細時間地點或真實家屬受訪發言，亦沒有具公信力的媒體報道，而類似內容數年前已在網上出現，其後不時被稍作更改再轉貼瘋傳，故網民懷疑是「情境題」的創作內容，而非真實發生。

（綜合）