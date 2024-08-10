內地女童等港鐵左攝右攝想打尖　父親轟：不許插隊！再1舉動獲讚

插隊行為自私自利，絕不應縱容。最近1名網民在社交平台分享親身經歷，表示早前在港鐵站月台等車時，身後1名內地女童突然左攝右攝，意圖插隊，樓主本想開口大罵，不料聽到女童的父親主動出聲喝止，以嚴肅的語氣對女兒直斥「回來！不許插隊！」，見女兒不聽話，更隨即上前把女兒拉走，讓樓主非常感動，「真係好感動，可能遇到20個大陸人得1個會係咁」。



當樓主於港鐵站候車時，1名內地女童突然左攝右攝，意圖插隊，他本想開口大罵，不料聽到女童的父親主動出聲喝止。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在Threads發文，表示日前在港鐵站遇到「極其罕有，稱得上係SSR（在遊戲中意指「特級超稀有」）等級嘅大陸人」，當他在等候列車到站時，身後站着來自內地的一家人，其間其女兒走上前左攝右攝，疑似想借機插隊。樓主當下已心想「唉，又嚟 ，又係咁」，還打算開口大罵時，卻忽然聽到女童父親以非常嚴肅的語氣喝斥「回來！不許插隊！」，見女兒沒有理會，父親更上前直接拉女兒回到隊伍。

樓主在文中直言「真係好感動，可能遇到20個大陸人得1個會係咁」，但同時質疑「點解有咁嘅老竇仲會有咁嘅女」。

女童父親以非常嚴肅的語氣喝斥「回來！不許插隊！」，見女兒沒有理會，父親更上前直接拉女兒回到隊伍。（《老豆死開一陣先》劇照）

樓主的經歷引來眾多網民熱議，有人指會否插隊視乎個人素養，以及是否知不可為而為之，「其實佢哋都知會失禮，我有次都試過有個大陸媽媽話個女『這是香港，不可以這樣』」、「我覺得係睇個人人格，鄉下出嚟可能仲會客客氣氣，知道去到其他地方要守規矩唔可以亂嚟，有啲大城市出嚟嘅擺到明知道要排隊，但就偏偏鍾意插隊」、「其實大陸咁多人都會有守規矩、有禮貌，我諗都係建基於互相尊重，平時大陸人問我路識講謝謝同不好意思我會肯答佢」；但也有認為排隊不打尖是基本禮儀，「又唔使感動嘅， 排隊上車係做人基本禮貌同rule嚟」。