人渣！獸母指侵12歲兒子　事後逼聞：小屁股肛門味　判決出爐

台灣發生母親性侵兒子的離譜案件。花蓮1名女護理師多次進入2名兒子的房間，不理會長子都在房內，向12歲幼子伸出狼爪，試過抓住對方下體，並用手指性侵對方肛門，之後更要求幼子嗅其手指，形容這是「小屁股的肛門味」。2兄弟嘗試阻止母親惡行，但獸母反駁「你是我生的小孩，為什麼不能這樣子？」，受害男童事後通知父親和學校老師，法官裁定女被告對未滿14歲之男子犯強制性交罪罪成，判處8年有期徒刑。



12歲受害男童多次被母親性侵。（示意圖/gettyimages）

2兄弟阻止不果

根據判決書，涉事家庭住在花蓮，女被告擔任護理師，和丈夫育有2名兒子，其中受害男童只有12歲，案發時就讀國小六年級，兄長則是高一生，他們同住1房。

被告多次進入兒子房間，其中一次見到幼子趴在床上，於是她趴在其背後，將手伸進幼子褲內抓住下體，不但摸向屁股，甚至用手指插入其肛門，其間幼子叫喊「不要這樣」，要求母親離開不果。母親指侵後將手指抽出來，要求幼子嗅其手指，形容「來，小屁股的肛門味」，過程大約3分鐘，2兄弟試圖阻止母親行為，但母親反駁「你是我生的小孩，為什麼不能這樣子？」，滿足獸慾才肯離開，類似行為多次發生。受害男童向父親求助，父親聞言大怒，要求妻子停手，但被告否認行為。

母親用手指插入兒子肛門，將手指抽出來後要求他嗅其手指，形容「來，小屁股的肛門味」。（示意圖/gettyimages）

曾在學校自殘

受害男童曾因母親惡心行為而在學校自殘，直到一次忍無可忍，終於向老師交代事件。老師通知學校報警，警方接報拘捕人母，以進行調查。

人母接受調查期間，承認和幼子親吻擁抱，但否認強制性交，甚至提出自己都會在凌晨4時至5時晨跑，沒有可能半夜褻玩幼子，而且聲稱自己有潔癖，不可能沒有戴手套就將手伸進對方肛門，並質疑如果事件屬實，照道理應該會有傷口，反問「為什麼沒有驗傷？」。人母更強調，幼子身高和體重早就超過她，如果她趴在幼子身上，對方可以轉身抵抗。

法官判處被告入獄8年。（示意圖/gettyimages）

案件在花蓮地院審理，法官裁定受害男童和兄長在多次調查中，可以清楚描述具體經過，認為他們的證供可信，加上受害男童出現憤怒、害怕、不安和無奈等反應，和遭到性侵受害人的反應吻合，裁定被告對未滿14歲之男子犯強制性交罪名成立，判處入獄8年。

（綜合）