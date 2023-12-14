大學男指侵師妹罪成　罵「別人的toy」極衰　3因素令法官拒判緩刑

犯案後沒有悔意，法庭當然不會輕判。台灣高雄市1名大學男生和師妹交往後，不理會對方意願用手指對她性侵得逞。女生事後將男生告上法庭，透露男生在交往期間至分手後都一直口出惡言，更以「別人的toy」、「破麻」（有指是「破媌」的誤寫，「媌」即妓女）等侮辱性言語稱呼她，甚至在公眾場合擅自用手抓向她的臀部，加上女生表示不希望被告被判處緩刑。法官裁定男生罪成後，且基於以上3個原因不給予緩刑，將他判囚1年10個月。



女受害人遭指侵後對前男友提告。（示意圖／Getty Images）

根據判決書，男被告和女受害人本身是大學師兄妹，於2019年下半年開始交往，同年12月15日，被告要求受害人在其大學宿舍留宿過夜，其間違反受害人意願，強行脫下對方內褲打算性侵，但她極力反抗，最終未有成事。至2020年7月7日，2人一起出遊，並在民宿過夜，被告趁受害人熟睡時用手指性侵得逞，女受害人大怒提告。

被告在庭上承罪，辯稱他本身有患有躁鬱症，如今就讀研究所，家中尚有父母及祖母，加上自己已經和受害人達成和解，而且正在履行調解內容，希望獲法官減刑，以便完成研究所學業，同時會工作賺錢作出賠償。

雖然雙方達成和解，但法官經考慮後拒絕給予被告緩刑。（示意圖／Getty Images）

但法官翻閱被告的悔過書和道歉信，以及２人通訊軟件對話紀錄截圖、電話通話紀錄、學校內的性侵害性騷擾或性霸凌申請調查案調查報告書等證據，發現被告與受害人交往期間至分手後，被告一直以「別人的toy」、「破麻」等侮辱性言論稱呼受害人，還有是更多不堪入耳的性暴力語言，甚至在公眾場合擅自以手抓向受害人臀部，加上女受害人明確表達「看不出被告是真心道歉」、「未原諒被告，不希望他可以緩刑」，因此裁定強制性交未遂和乘機性交罪成，處有期徒刑1年5月，應執行有期徒刑1年10月，全案可上訴。

（綜合）