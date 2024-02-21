電召車司機被控圖強姦女乘客　指侵下體　1原因獲判無罪：好感恩

無罪釋放！新加坡1名陳姓電召車司機被控企圖強姦1名19歲醉酒女乘客，其間把手指放入女乘客私處及觸摸胸部等，但他否認罪行，強調是雙方你情我願。法官審視閉路電視畫面和「車cam（行車記錄器）」錄音後指，女乘客表現行為可判斷為同意與陳男發生關係，陳男有充足理由相信對方是清醒表態，認為控方舉證不足，未能「排除合理懷疑」，故判陳男無罪釋放。控方原打算上訴，惟總檢察署考慮案件情況及公眾利益後，決定撤銷上訴申請。而陳男代表律師早前指出，陳男一家人只想回到正常生活。



新加坡1名陳姓電召車司機被控企圖強姦1名19歲醉酒女乘客，但法官認為控方舉證不足，未能「排除合理懷疑」，故判陳男無罪釋放。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發2018年5月19日凌晨近5時，地點在新加坡巴西立惹蘭羅央勿刹一帶。50歲電召車司機陳男被控企圖強姦、非禮和性侵1名19歲醉酒女乘客。陳男否認控罪，強調雙方是「你情我願」。

案件於2022年審理，由於女乘客稱不記得事發過程，法官只能透過陳男車上行車記錄器錄音、酒吧閉路電視影片等觀察女乘客喝醉酒程度。不過法官指出，女乘客當晚雖然喝了5杯啤酒，但單憑喝醉不足以斷定女乘客事發時沒能力同意與陳男發生性行為。

陳男被控企圖強姦、非禮和性侵1名19歲醉酒女乘客。（示意圖／gettyimages）

法官又說，酒吧閉路電視畫面顯示，女乘客在酒吧外拒絕友人送她回家，不斷說自己情況良好，而且女乘客之後乘搭陳男車輛抵達公寓時，也有翻找錢包想付款，並稱還沒準備好下車，認為這些行為反映女乘客對周遭情況知情，稱「除了口頭上同意，（女乘客）的許可也可以通過其他方式表達」。

另外，行車記錄器亦錄下陳男與女乘客部份不雅對話，更錄下女乘客呻吟聲，陳男間中將手指放入女乘客私處，也觸摸了對方胸部。惟當女乘客說「不」時，行車記錄器再也沒錄下女乘客呻吟聲，女乘客之後叫陳男開車，這些舉動讓法官覺得，女乘客當時並非醉得毫無知覺。

法官裁定控方舉證不足，未能「排除合理懷疑」，判陳男無罪。（示意圖／gettyimages）

法官續指，陳男口供事發過程始終一致，而客觀上女乘客表現行可判斷她同意跟被告發生關係，包括能適時和合理回應陳男問題，故陳男有充足理由相信女乘客是清醒表態，裁定控方舉證不足，未能「排除合理懷疑」，判陳男無罪。

控方原想提出上訴，但法官2023年發表84頁長書面裁決後，控方撤銷上訴申請。總檢察署近日解釋，考慮案件情況及公眾利益後，決定不提出上訴。

陳男知悉裁決後，透過律師告訴媒體指這些年倍感煎熬，如今案件有了好結果，讓他十分感恩。（網上圖片）

據報，陳男已婚，育有3名孩子，原任職銷售經理，兼職當電召車司機，惟被控告後失去工作，改做送貨員為生，陳男妻子亦準備賣樓籌集律師費。陳男知悉裁決後，透過律師告訴媒體指這些年倍感煎熬，如今案件有了好結果，讓他十分感恩，又指一家人只想回到正常生活。