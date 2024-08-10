在麥當勞吃燒賣腸粉！2男女佔用4人座開餐　港女拍片鬧無公德心

香港不少餐廳都不許食客進食外帶食物。然而，近日有女網民在快餐店麥當勞卻見到有2名男女食客佔用了4人座，在餐廳內吃腸粉及燒賣，於是拍片公審。樓主認為佔用餐廳進食其他食物有違「公德心」，有網民認同並批評該對男女行為「阻人做生意」，但亦有網民司空見慣，「是但啦，香港咪一堆學生霸枱溫書」、「大X把」。



有網民在麥當勞見到有2名男女食客佔用了4人座吃腸粉及燒賣。（「yogi_sherry」Threads影片截圖）

該女網民於周三（8月7日）早上在社交平台Threads上傳影片，指在麥當勞見到有食客吃外帶食物。從該段長約14秒的影片可見，該對男女食客坐在4人座，桌上放置了1個麥當勞紙杯及2份外帶食物，兩人正用筷子夾腸粉吃。

樓主指他們所吃的食物為腸粉及燒賣，由於麥當勞並未供應上述食物，故可肯定兩人進食的是外帶食物。樓主不滿二人霸佔麥當勞座位進食外帶食物，於是拍片並發帖揶揄「家陣食麥當勞要用筷子食㗎喎，真係『只要你不尷尬』」。

樓主所拍影片可見男食客正用筷子吃腸粉。（「yogi_sherry」Threads影片截圖）

帖文引起網民熱議，有人批評片中男女行為，「呢啲cheap人慳埋屋企冷氣費」、「慳唔緊要，問題係佢阻人做生意」；亦有人認為這已是常態，「是但啦，香港咪一堆學生霸枱溫書」、「大X把，尤其尖沙咀啲M記」、「上次我都見有人，拿外賣去麥記慢慢歎，又有水解渴」。

及至晚上，樓主更新帖文，指自稱是片中事主的網民聯絡她叫她刪去帖文，「偉大的推算法將我呢個po（帖文）推到聲稱自己喺麥記咬緊燒賣同腸粉嘅兩位，請我delete（刪除）咗個po佢喎」。樓主同意，但表示要解釋發帖原因。

樓主指餐廳各有其所供應之食物，且需承擔營運成本，難以任人隨意在餐廳內佔用座位進食外帶食物。她又講述過往經歷，指遇過不少人霸佔快餐店座位補習溫書、玩手機，並反駁「有人話大把人都係咁，唔係繁忙時間係可以嘅，可惜我成日lunch（午飯時間）想搵個位坐低都冇呀，咁又有冇人知道自己係阻住其他人？」。

此外，她又提出「公德心」問題，「唔係一句冇阻到人就大晒」、「連最後僅存嘅『公德心』都就嚟唔記得，咁咪繼續由得啲人周圍剪指甲、開大大聲睇電話、由細路喺車X嗌、唔掩口周圍咳咁囉」，並氣憤表示「呢度係香港」。

（Threads）