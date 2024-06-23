麥當勞窮遊？男子食杯麵仲咁做更誇！相片瘋傳震驚網民：算畀足面

麥當勞「物盡其用」？本港網絡瘋傳1張照片，見到有「平頭裝」男子在深水埗麥當勞內食杯麵，還使用麥當勞內的插座邊充電邊玩手機，引來一眾網民嘩然。

大部份人都斥責男子行為離譜，「水電都蝕俾佢」、「最憎呢啲人，買杯汽水都好吖」；也有網民笑言，「唔打邊爐算畀足面」、「下次直頭帶埋嘢BBQ」。另有網民認為，男子行為不影響其他人，毋須過分指摘。



本港網絡瘋傳1張照片，見到有「平頭裝」男子在深水埗麥當勞內食杯麵，還使用麥當勞內的插座邊充電邊玩手機。（Facebook群組「深水埗街坊會」）

有港男周六（6月22日）晚上於Facebook群組「深水埗街坊會」上載相片，留言「水電都蝕畀佢」。

相片見到，當時正值晚上，深水埗麥當勞內有1名穿灰色上衣的「平頭裝」男子坐在近窗口長枱位置，枱上有1個已吃完的杯麵，但未見有其他麥當勞出售的食物或飲品。男子還使用麥當勞內牆邊插座邊充電邊玩手機。

相片引來網民熱議，大部份人都斥責男子行為離譜。（Facebook群組「深水埗街坊會」）

相片引來網民熱議，大部份人都斥責男子行為離譜，「無幫襯仲要差埋電，生意成本又貴」、「香港環境咁差？咁後生就做麥難民」、「食埋杯麵，咩玩法」、「最增呢啲人，買杯汽水都好丫」。亦有網民笑言，「唔打邊爐算畀足面」、「下次直頭帶埋嘢BBQ」、「冷氣都慳唔少」。

也有網民質疑是否「窮遊」，隨即有網民分析，「都無袋無行李，似住附近多啲喎」。另有網民認為，男子行為不影響其他人，毋須過分指摘。