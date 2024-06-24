麥當勞佔座無消費！奇景集結：自備牛奶可樂未算誇　這東西整桶吃

在餐廳切勿進食外來食品是一般常識，但麥當勞快餐店內有人自備食物的情況卻屢見不鮮。有網民日前在社交平台發文，分享數張照片，集合了不同人自備飲品和食物到麥當勞進食的畫面，其中除了自備可樂和牛奶外，甚至有男女各自吃大桶裝雪糕，枱面上卻沒有麥當勞食品，因而引發網民熱議，質疑佔座無消費不合理。



有網民在社交平台分享數張照片，集合了不同人自備飲品和食物到麥當勞進食的畫面，其中有人吃整大桶雪糕。（facebook圖片）

該名網民在facebook群組發文，並上傳5張照片，顯示不同人士在麥當勞佔座，卻享用外帶的食品和飲料，而桌上均未見有麥當勞的食品。相中包括有一男一女坐在雙人座，各自享用不用口味的大桶裝的雪糕，男子更脫下涼鞋，讓腳掌「唞氣」。在其餘的2張照片則顯示有男子自備樽裝可樂，一邊看手機一邊喝；另有1名女子正拿出2瓶牛奶，放在桌上，而對面則疑為其女兒在做功課。

樓主在文中笑言，表示麥當勞的確是旅客的「窮遊聖地」，「等會我去下面超市，買方便麵（即食麵）回來泡着吃」。不少網民紛紛討論，「有錢買咁X大桶雪糕你話人窮遊？」、「建議自備Gas爐，喺麥當勞打邊爐都得啊！」、「仲有好多學生哥買咗杯幾蚊雞咖啡，霸住張4人抬放晒成枱notes喺度溫一日書，當正係cafe，其他人買完嘢食都無位坐」、「熄冷氣睇佢走唔走」

照片顯示，一男一女坐在雙人座，各自享用大桶裝的雪糕。（facebook圖片）

有網民指出「大把保險X歎冷氣乜都唔叫，你入去X埋佢啦」、「霸位客仲大（多）過嘢嗰班」，認為現在麥當勞的座位，大多都被沒有消費的人霸佔，對於有消費而找不到座位的客人並不公平。