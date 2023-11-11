無品！女子攜幼童到超市　擅開已包裝膠盒換提子　網民：教壞細路

這樣的行為也太自私和不衛生了！馬來西亞日前有民眾分享於超市所拍片段，顯示有婦人帶同小童到場內購物，當他們走到某售賣葡萄（提子）貨架前，婦人竟然隨手拿起一盒已選購的提子，再將其他已包裝好的提子盒拆盒，從中挑選更優質提子放進自己膠盒內。片段曝光後引來網民怒批其行為缺德自私，亦擔憂會為同行小童樹立不良榜樣。



大馬有女子到超市選購提子時，自行拆卸已包封膠盒，以獲得更優質商品。（Twitter影片截圖）

馬媒報道，有民眾於Twitter（現稱X）發布長約15秒短片，片段可見有疑似家長婦人帶同1名男童到超市購物，當她們走到選購提子貨架前方時，婦人或許因為不滿提子預先被膠盒包封，未能揀選「心水靚提子」，及後竟然擅自打開其他已包裝膠盒，再自行掉換和添加提子，從而獲得更優質商品，事後還將曾開封的膠盒放回原位。拍攝者補充，該婦人「搏命」地添加提子，甚至連原先膠盒都快要關不起來才肯罷休。

其實不少超市為了方便顧客選購，都會預先將某些水果以盒裝形式包裝好，再放至貨架上供客人自由選購，而每盒包裝將根據該盒重量來釐訂價錢。當然每盒質素不一，有些可能稍有瑕疵，不過這亦非顧客自行拆盒挑選更換藉口。

相關片段引起網民不滿，斥責該女子「自私」，擔憂她此舉會為孩子樹立不良榜樣，「稍後他兒子也會去做同樣事情，並自豪地告訴他的朋友『你可以這樣做，我媽媽也這麼做，不用擔心』」、「她會覺得沒有問題，是因為她付出了金錢，覺得有義務得到100%優質的商品」、「我上周看到類似情況，並告訴警衛，對方卻無視我尤如不會馬來文」。

亦有人指出同樣的場面其實不罕見，「如果是雞蛋我還勉強可以接受，但如果是提子這類就不了」。有留言則建議超市可以在收銀處重新為顧客秤重，以避免這種貪小便宜，以及影響其他顧客的行為再次發生。

（綜合）