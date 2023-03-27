自私！青衣大媽超市擅開包裝換雞蛋　無視街坊勸喻逐隻揀被批無品

消費時人人也希望買到最好質素產品，但擅自拆開包裝選貨行為未免太過缺德！有青衣街坊日前上載影片，顯示1名婦人在該區一家超市內，擅自打開雞蛋膠盒包裝，揀選心儀雞蛋後放進同一盒內，「揀剩」的則放到其他膠盒。有街坊看不過眼婦人所為，開聲勸喻「呢度唔係街市喎」、「咁樣唔係幾好喎」，惟婦人未有理會，選好蛋後便將放棄購買的放回冷藏櫃內。



1名婦人在青衣一家超市內，擅自打開雞蛋的膠盒包裝，揀選心儀雞蛋後放進同一盒內，「揀剩」的則放到其他膠盒。（fb「青衣街坊吹水會」影片截圖）

有青衣街坊日前於facebook群組發文，指在青衣邨一家超市內看到自私一幕。從樓主上載的影片可見，一名短頭髮、身穿粉紅上衣的婦人於超市冷藏櫃前，擅自打開至少3盒雞蛋，公然「逐隻揀」，又拿到手上仔細觀看，選取賣相較好的蛋放進購物車內已打開的蛋盒中，其他則放進貨架上蛋盒內，令樓主不禁表示：「聽就聽得多，見都係第一次見，仲要好專心咁揀。」

婦人行為惹人側目，樓主指曾直斥對方，惟對事件並無幫助，「有話佢，不過我冇權叫佢買晒揀過嘅蛋」。另有同場購物的街坊看不過眼，開聲勸喻：「可以咁樣換㗎咩？咁人哋攞到嗰啲咪爛晒囉啲嘢，咁樣唔係幾好喎！你咁樣逐隻逐隻揀，唔係街市呀嘛呢度！」

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面對街坊阻止，婦人未有任何回應，猶如當對方說話為耳邊風。影片可見，婦人「精挑細選」後，施施然將放棄購買的雞蛋放進包裝膠盒，再放回貨架，而其購物車上則另有1盒已打開的包裝雞蛋。

網民看過影片，紛紛直斥婦人自私又無品，「呢啲咪衰格囉」、「街市都唔畀你咁揀啦」、「唔怪得之我試過喺超市買盒日本蛋，隻隻唔同色唔同size」、「邊個人識佢呀，勸下唔好咁失禮啦」。有網民就認為遇到同類事件，最好方法是找職員處理，「我會即刻搵職員嚟」、「呢啲人，只要店家要佢將拆封過嘅貨物全部埋單，唔埋就當佢擅自盗取他人財物報警處理，咁先會解決到，講係唔會聽」。