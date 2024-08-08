奧運經典｜非洲選手唔識游水苦練9個月出戰　創100米自泳最慢紀錄

【最慢泳手／經典賽果／巴黎奧運】看奧運比賽，一般都着重最快、最強的參賽者，「包尾者」基本上無人問津。惟來自非洲地區的赤道幾內亞的游泳項目選手姆薩巴尼（Eric Moussambani），在2000年悉尼奧運以游出了奧運史上最慢成績成為經典，成績至今仍未有人「打破」，而且不時被人「回帶」傳訟，成為奧運其中1個經典賽果。官方紀錄他花約1分52秒完成100米自由式賽事，雖在最後階段游得非常吃力似快遇溺，但獲全場觀眾為他打氣歡呼。



「最慢」賽果的背後故事更吸引，原來姆薩巴尼在報名參加奧運前根本不懂游水，被取錄已十分神奇，而他竟靠在酒店的20米泳池苦練9個月就出戰奧運，如以個人成績來看，其實十分不俗。



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赤道幾內亞選手姆薩巴尼在2000年悉尼奧運創下100米自由式游泳最慢紀錄。（Twitter「emoussambani31」截圖）

不會游泳但報名加入國家隊泳手

世界各地運動精英要爭取奧運會「入場券」，都要經過艱辛苦練與連場入賽才能圓夢，但在2000年悉尼奧運，奧委會為了讓發展中國家也能參與其中，姆薩巴尼因此獲得代表國家出賽的機會。當年在他得知國家正招募游泳選手，即使他當時完全不會游泳，仍沒有多想便去報名，由於只有他報名，最後也順利「當選」泳手。

姆薩巴尼入選「國家隊」後才開始習泳，花9個月時間由零開始苦練，然而國家提供的資源有限，既沒有專業教練指導，亦沒有正規泳池可供練習，他甚至只能趁酒店的20米游泳池在早上對房客開放前，「偷雞」練習1小時。

在2000年悉尼奧運賽事後，姆薩巴尼便沒有再參加奧運比賽。（Twitter「emoussambani31」）

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以為參加50米賽 到場驚悉是100米

參賽之路一波三折，在姆薩巴尼到抵悉尼參賽前，他一直以為自己參加的是50米自由式比賽，但到場才驚覺是100米賽事。而比賽當天，他被安排與奈及利亞和塔吉克的選手同組，但其他2名選手因提早跳池而錯失參賽資格，他只能獨自1人完成賽事。

姆薩巴尼後來成為國家游泳隊教練。（Twitter「emoussambani31」）

創下奧運史上最慢紀錄

據比賽影片顯示，雖然姆薩巴尼不像專業選手般踢水、擺動手臂等，泳姿與觀眾慣常看到的完全不一樣，而最後50米中，他也明顯表現得非常吃力，但他一直堅持沒有停下「腳步」，場內觀眾也鼓掌歡呼吶喊，最終他以1分52秒72完成賽事，創下奧運史上最慢紀錄。

雖然姆薩巴尼無緣晉級，此後亦沒有再參加奧運，但他沒有放棄游泳，現在更成為國家游泳隊的教練，其故事可說十分勵志。

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卡明哈（右一）當天穿著一件肉色、橙色相間的泳褲，沒碰水還好，但一下水整件泳褲變得更透。（TVB (official)YouTube截圖）

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