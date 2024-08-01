何詩蓓奧運銅牌｜高手雲集點解要救生員？過來人揭：多次落水救人

香港「飛魚」何詩蓓繼2020東京奧運勇奪兩面銀牌後，在2024巴黎奧運再創佳績，日前在女子200公尺自由泳決賽中摘下銅牌，贏得個人第三面奧運獎牌。然而，不少觀眾好奇，參加奧運的都是各國頂尖好手，為何泳池旁還需要救生員當值呢？



對此，連續四屆參與奧運選拔賽的義務救生員James Meyers在2021年受訪時表示，通常比賽時間外會有外來團體使用泳池，救生員需負責他們的安全，他曾多次下水救人。不過，他也提及唯獨在2020東京奧運時，因疫情影響禁止外人進入，才能輕鬆收工。

何詩蓓在巴黎奧運女子200公尺自由泳決賽中摘下銅牌。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看更多何詩蓓照片👇👇👇

+ 20

James Meyers強調，負責奧運游泳選拔賽的救生員必須接受各種急救醫療訓練，必須學會如何在傷者無法離開泳池時進行緊急處理。他形容救生員的角色有點像消防員：

若觀眾看到救生員出動，通常意味著有緊急事態發生。

值得一提的是，James Meyers表示，奧運的救生員都是義工，平時各自有不同工作，包括商界人士、護士等。不過，他認為義務救生員的福利其實不錯，除了能在場邊見證頂級選手較量及打破紀錄外，亦可在後台向運動員索取簽名。

【同場加映】巴黎奧運｜肉色泳褲一落水變半透明「好似全裸」荷蘭泳將一夜爆紅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

卡明哈（右一）當天穿著一件肉色、橙色相間的泳褲，沒碰水還好，但一下水整件泳褲變得更透。（TVB (official)YouTube截圖）

【圖輯】點圖放大看更多卡明哈（Arno Kamminga）照片👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

勞動部加碼發錢！45歲⭡符合資格「6萬元入帳」 忘領全充公

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】