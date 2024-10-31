狂打嗝持續1周！60歲男驚揭肝腫瘤大到20cm　醫生列肝癌2大症狀

身體出現嚴重疾病，往往早有徵兆，其中頻繁打嗝都是身體在警示。台灣1名醫生近日分享個案，指1名60多歲男病人持續1周不斷打嗝，只有睡覺時才能停止，別無他法只能求醫。醫生用手摸其腹部，已經發現有硬塊，隨後進行電腦斷層掃描（CT Scan），證實肝臟有1個20厘米大的腫瘤，相信腫瘤壓迫胃部，繼而刺激橫膈膜導致打嗝。醫生提醒「大部份（打嗝）都無事」，但如果身體出現異常，例如無法停止打嗝，請盡早求醫。醫生又指肝癌患者可能會出現2種症狀，其一是腫瘤過大破裂，就會產生急性腹痛，另一症狀就是持續打嗝。



男病人的肝臟有1個20厘米的巨大腫瘤，由於腫瘤壓迫胃部，刺激到橫膈膜，所以導致打嗝。（《下班經濟學》影片截圖）

胃腸肝膽科醫師錢政弘在節目《下班經濟學》分享病例，今次是1名60多歲男子，每日早上起床飲水，之後就會開始打嗝，完全無法停止，只有在睡覺時才可以停止打嗝，情況持續1周，他唯有就醫。

錢醫生當時用手摸其上腹，已經發現有硬塊，大約有1個手掌大小，但病人沒有想過自己有病，所以沒有察覺，錢醫生安排病人接受電腦斷層掃描，證實其肝臟有1個20厘米的巨大腫瘤，由於腫瘤壓迫胃部，刺激到橫膈膜，所以導致打嗝。

胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒民眾，「大部份（打嗝）都無事，大家不要太害怕」，但若身體狀況有異，就要及早就醫。（facebook專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師 」圖片）

錢醫生解釋，肝臟缺乏神經，因此患者通常不會感覺到明顯疼痛，加上8成肝癌患者早期沒有症狀，難以發現自己罹癌，但肝癌患者可能會出現2種症狀，其一是腫瘤過大破裂，就會產生急性腹痛，另一症狀就是持續打嗝。但他提醒其實「大部份（打嗝）都無事，大家不要太害怕」，但若身體狀況有異，就要及早就醫。

（節目《下班經濟學》）