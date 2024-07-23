睡眠一習慣「患癌症機率急升55%」增肥胖風險　醫生揭一類人高危

癌症作為最難纏的病症之一，時常讓病患、醫護人員感到頭痛，而除了常見的煙、酒、檳榔以及部分不良習慣之外，台灣腎臟醫生洪永祥也分享，其實在睡覺的時候「長期暴露在光線之下」也會增加罹癌風險、其機率更是飆升多達55%。



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台灣醫生洪永祥在粉絲專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文提醒，從《癌症（Cancer）》期刊上的研究可以發現，僅有5至10%的癌症來自遺傳，其餘大多是後天習慣、環境所影響，其中「睡眠接觸光線」也是一大地雷，恐患甲狀腺癌。



「壞習慣是致癌的最大元兇」，洪永祥醫師引述《美國醫學會雜誌》研究，表示長期在睡眠時暴露在人工光線下，患甲狀腺癌的機率會增加55%，且女性會是更加高危的族群，與此同時還有可能增加肥胖風險，體重增加比例也和光線強度成正比。

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除此之外，洪永祥醫生也提醒包含「喜歡吃烤焦的食物」、「經常做電腦斷層檢查」、「不喜歡刷牙漱口」、「經常裝潢住家與買新櫥櫃」、「喜歡吃加工紅肉」、「久坐」以及「吃太甜太鹹」在內的7大致癌地雷，呼籲民眾不可輕忽。

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