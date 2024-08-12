遊日遭斥亂丟濕紙巾　普通話大媽出示1物呼冤　日男仍罵︰你混蛋

隨地亂拋垃圾有違公德，而且影響衛生。網上流傳2條影片，顯示1名日本男子在草地見到1張濕紙巾，懷疑目擊到前方1名撐傘女子所為，於是拾起濕紙巾走上前，用日文要求對方帶走濕紙巾。大媽雖然不懂得日文，但都知道對方意思，連說多聲「No」，同時展示手中濕紙巾，用普通話解釋自己的濕紙巾仍在手中，同行1名年輕女子亦用英語和普通話重申並非她們隨地棄置垃圾。



但該名日本男子仍然不信，用日文喝斥「No什麼？你混蛋」、「你扔了垃圾吧？」、「帶回去，知道嗎？」。其間1名同行男子上前了解，默默取走該名日本男子和撐傘大媽手中的濕紙巾，事件才總算平息。



多名網民表示「雖然我聽不懂日文，但我聽得出他很憤怒，整個快氣爛的感覺」、「無論是什麼人，都不應隨地棄置垃圾」、「總之亂拋垃圾就是沒水準」。



草地上鹿隻旁邊遺下濕紙巾。（Threads影片截圖）

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涉事2條影片被上載至Threads，其中1條影片長約9秒，可見草地上有鹿隻，顯示有人一邊拍片，一邊取起草地上濕紙巾，繼而走前靠近1名撐傘女子。

另1條影片緊接事態發展，長約36秒，可見拍片者操日文向撐傘大媽表示「你扔了垃圾，帶回去」，聽其聲音相信是1名日本男子。大媽顯然不懂得日文，但她大致明白對方意思，於是多次說「No」，用普通話解釋「不是我」、「我有這張在手裡面」。同行1名年輕女子見狀，亦用英語說「No」，同時用普通話強調「我們（的濕紙巾）在這裏」，並非她們隨地棄置垃圾。

日男拿着濕紙市質問，大媽顯然不懂得日文，但她大致明白對方意思，於是多次說「No」。（Threads影片截圖）

雖然日本男子不明白大媽的言論，但聽到「No」，都知道她們正在否認，明顯不相信其說法，堅持是大媽亂拋垃圾，並指自己手持的濕紙巾和大媽持有的濕紙巾都是一樣，不停用日文指控大媽「你扔了垃圾吧？」、「No什麼！你混蛋」、「撿起來」。

和大媽同行的1名男子上前了解，不發一言取走該名日本男子和大媽手中的濕紙巾，調停雙方衝突。（Threads影片截圖）

隨後相信和大媽同行的1名男子上前了解，不發一言取走該名日本男子和大媽手中的濕紙巾，調停雙方衝突，影片便結束。

上載者表示，不知事發地點和日期，只是轉載出來，未有確實證據顯示的確是大媽所為，以及大媽等人的國籍。網民留言指無論是誰都不該扔垃圾，否則就是「垃圾扔垃圾」、「低端素質」。

（Threads）