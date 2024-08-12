陌生阿姨狂摸BB嫩臉　被阻止反嗆︰可愛才摸　人父1句反駁完美KO

幼嬰趣緻可愛，自然吸引其他人接近，但眼看手勿動！台灣1名律師分享真人真事，表示有1位人父抱同幼嬰外出逛街，等候升降機時，有1位陌生阿姨「一直搓揉嫩嬰的臉」，人父有禮地要求對方切勿再摸孩子，但阿姨竟反指「看他可愛才摸」。人父即拋出1句反駁：「那我看你漂亮，可以摸你胸部嗎？」



人父的完美反駁獲網民激讚，笑指「邏輯正確」、「這爸爸的口味很重喔！連阿姨都不放過？」。



陌生阿姨對嬰兒嫩臉又搓又揉，人父只好出言阻止，但她表示「是看他可愛才摸，長得醜我（陌生阿姨）還不想摸」，言論令人氣結。（《BB來了》電影截圖）

有女律師在Threads表示，日前有人父抱同幼嬰外出逛街，當時正在等候升降機，後方1名陌生阿姨懷疑見到嬰兒趣緻可愛，忍不住伸手對嬰兒嫩臉又搓又揉，人父即場表示「請你不要再摸了」。

但阿姨聲稱「是看他可愛才摸，長得醜我（陌生阿姨）還不想摸」，人父立即表示「那我（人父）看你（陌生阿姨）漂亮，可以摸你胸部嗎？」。帖文引來逾1.4萬人讚好，而女律師未有交代與該名人父是否相識。

人父向不識趣的阿姨表示：「那我（人父）看你（陌生阿姨）漂亮，可以摸你胸部嗎？」（《BB來了》電影劇照）

人夫的妙語引來網民激讚，笑言「阿姨等這句很久了」、「我怎麼感覺阿姨會開心？」，又笑稱「好可怕…怎麼會冒出這種念頭？」、「只有我覺得有點害怕阿桑的答案嗎？」。

（Threads）