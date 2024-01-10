深夜收工街上被調戲　醒目女出1招大絕　嚇到3男爆粗跑走笑死網民

單身女士深夜回家在街上被眾男調戲，許多人都會不知所措，但台灣1名醒目打工女想到辦法嚇退眾人！事緣樓主有晚10時許收工回家，途中有3名男子從其身邊經過，其中1人對她吹口哨，同時叫她「正妹喔」，打工女立即「頭仰45度、搖頭晃腦、翻白眼、喪屍般奔跑衝向他們」，3男當場爆粗跑走。不少網民笑言「好舒服的結局」、「笑死，好有畫面」、「優秀，我也想看看45度白眼晃腦喪屍奔跑」。



樓主深夜在街上被3名陌生男子調戲之際，使出絕招反擊，「立刻頭仰45度、搖頭晃腦、翻白眼、喪屍般奔跑衝向他們」，嚇得對方爆粗跑走。（《屍殺列車》電影截圖）

樓主在「Dcard討論區」發文，形容自己為人無厘頭，「也比較不在乎別人眼光」，有一晚10時許下班，慢走回家期間，有3名陌生男子從其身邊經過，他們走在前方位置嘻嘻哈哈，其中1名男子向樓主吹口哨，隨即高呼「正妹喔」。

正當他們會以為樓主會不知所措之際，樓主卻「立刻頭仰45度、搖頭晃腦、翻白眼、喪屍般奔跑衝向他們」，3人當場爆粗跑走。

3名陌生男子見到樓主扮喪屍，立即爆粗跑走。（《屍殺列車》電影截圖）

樓主表示「以上純屬個人行為，不推薦模仿」，但「寧可不要羞恥心，也不甘心在被騷擾時忍氣吞聲」，對方見到女生畏畏縮縮時會得寸進尺，「反而給了他們成就感」，所以她為當晚行為而佩服自己，「至少成功嚇走屁孩」，但亦指「可能還是有更理性的方式，可以去對付走在路上被騷擾、被戲謔的問題」。

多名網民笑言「好舒服的結局」、「笑死，好有畫面」、「優秀，我也想看看45度白眼晃腦喪屍奔跑」、「這年頭遇到瘋子要比他瘋」、「厲害，比他們瘋他們就怕了」。

（Dcard討論區）