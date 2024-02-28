台灣麥記壞廁所　告示竟然叫人咁做　網民笑死：麥當勞不講武德！

26日一名網友在「路上觀察學院」臉書社團上傳一張照片。



照片可見麥當勞貼出公告，「餐廳洗手間因水管阻塞不提供使用，有需求請至鄰近肯德基」，貼文一出網全笑翻。

點圖放大看有關照片及更多網民的搞笑留言：

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一名網友在麥當勞嘉義北港餐廳門口看見餐廳公告，上面寫著：「餐廳洗手間因水管阻塞，暫不提供使用，如有需求請至鄰近肯德基，若有不便之處敬請見諒，謝謝您的配合。」原PO幽默表示：「肯德基：我容易嗎？」

網友紛紛留言表示：

「肯德基店長就這樣看著他們跑來店裡上完廁所然後再走回麥當勞裡面，殺人誅心」

「肯爺爺：小麥，你有問過我同意了嗎？」

「肯德基：己所不浴，勿濕於人」

「麥當勞不講武德」

「請支援廁所」

「叔叔挖洞給爺爺跳」

「我車都停肯德基然後走去麥當勞」

「生意都你在做，廁所都我在掃」

「肯德基：你好意思」

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也有人幽默表示：

「點餐也請至隔壁肯德基唷，謝謝」

「有沒有可能肯德基生意突然變超好，於是肯德基店長需要定期請人偷偷把麥當勞廁所堵住」

「人家是肥水不落外人田，他是肥料流入外人田」

「肯德基表示我家廁所在整修請到漢堡王」

「肯德基公告：以上複製貼上，地點改為鄰近星巴克」

「有遇過晚上十一點走進麥當勞，店員告訴我他們要打烊了，請我去對面的肯德基買」

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