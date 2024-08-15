護士妻出軌醫生打得火熱！夫質問狡辯被脅迫　驚悉真相傷心自縊亡

內地發生丈夫發現妻子出軌後自殺事件。26歲丈夫驚悉同齡任護士妻子，與在同一間醫院工作的醫生出軌，從兩人對話得悉已發生2次關係。丈夫先找兩人對質，慘遭醫生譏諷，妻子則謊稱是被迫，後來才知她是出於自願。丈夫憤而到醫院踢爆兩人不倫關係，卻遭到醫方漠視，傷心絕望的丈夫走上絕路，留下遺書後自縊身亡。事件在網上被瘋傳，最後醫院下令涉事護士及醫生停職處理。



26歲丈夫（右）驚悉護士妻子的毛女（左）與醫院工作的醫生出軌。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，26歲王男在早前無意發現毛姓妻子及劉姓已婚醫生出軌，發現兩人自今年4月30日互加微信後開始熱戀，並發生了兩次性關係，現時仍在熱聊熱戀之中，讓王男十分傷心。

王男先後找妻子及劉男對質，妻子聲稱並非自願，是在劉男脅迫下才發生關係。後來王男發現妻子原來是出於自願，他痛苦地向妻子表示，「就當自己這些年的感情餵了狗」。

而王男為了挽回婚姻，警告劉男退出這段四角關係，否則會到醫院舉報，可是劉男出言譏諷，面對王男的警告只淡淡回了一句「知道了」，還反客為主的警告王男要對妻子好一點，並挑釁地留下「明天見」，彷彿無視王男的警告。

王男最後怒而向醫院舉報，7月31日上午8時，王男到妻子工作的醫院投訴劉男與妻子的不倫關係，其間王男還報警。據醫院紀錄，院方調解小組開展工作，經調解後王男情緒趨平穩後離開醫院。

可是，傷心絕望的王男難以接受現實，在8月2日自縊身亡，死前留下遺書，感謝妻子陪他度過人生最美好歲月，稱永遠愛妻子。而目前醫院發布，涉事護士毛女和醫生劉男已被停職，事件將進一步依規處理。

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