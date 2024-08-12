內地網民自製奧運獎牌榜　計入香港等金牌數反超美國　網民咁反駁

【巴黎奧運2024／獎牌榜／金牌／中國／美國】巴黎奧運2024圓滿閉幕，中國與美國最終在獎牌榜同得40面金牌，但由於銀牌數不敵美國，中國屈居獎牌榜第2位。事件引來內地網民熱議，微博、小紅書更有人自製獎牌榜，把「中國香港」及「中華台北」計入中國隊獎牌數，令中國隊金牌數升至44面，反超美國排第1名。



自製獎牌榜做法惹來爭議，有網民反駁「一國兩制呀」、「自欺欺人」、「會唔會連帶令個比賽項目嘅名額都要跟返1個地方嘅quota？」，更有內地網民批評相關做法「丟人」；也有網民認為毋須理會個別言論，「一兩個網民不能代表全中國網民」、「不要無限放大了」。



巴黎奧運各項運動競爭激烈，最後階段中國原以40面金牌，在獎牌榜領先39面金牌的美國，惟在今屆奧運最後一場比賽「女子籃球決賽」中，美國以67：66險勝法國，與中國同樣獲得40面金牌，但因為銀牌較多，反超中國升上獎牌榜榜首。

事件引來內地網民熱議，微博、小紅書更有人自製獎牌榜，把「中國香港」及「中華台北」計入中國隊獎牌數，令中國隊金牌數升至44面，反超美國排第1名，留言「為什麼不能這樣排名？」、「主權國家我們是第一」、「這才是真正的獎牌榜」。

微博、小紅書更有人自製獎牌榜，把「中國香港」及「中華台北」計入中國隊獎牌數。（網上圖片）

自製獎牌榜做法惹來爭議，有網民反駁「一國兩制呀」、「自欺欺人」、「會唔會連帶令個比賽項目嘅名額都要跟返1個地方嘅quota？」、「你咁計，人哋可以計五眼聯盟」，更有內地網民批評相關做法「丟人」。

也有網民認為毋須理會個別言論，「一兩個網民不能代表全中國網民」、「不要無限放大了」。

張家朗在巴黎大皇宮再奪走金牌。（路透社）

翻查資料，今次並非首次有內地網民提出把香港隊獲得的獎牌數目，計入國家隊獎牌榜。2021年東京奧運時，就有內地網民「PS（修圖）」製作獎牌榜，把「中國」、「中國香港」、「中國澳門」和「中國台北」連在同一單位，讓國家隊金牌數目位居第一。惟當時已有不少內地網民批評做法，「刪了吧，別黑了，哪個代表隊算哪個代表隊的獎牌，要點臉」、「別丟人了」。

2021年東京奧運時，就有內地網民「PS（修圖）」製作獎牌榜，把「中國」、「中國香港」、「中國澳門」和「中國台北」連在同一單位。（微博）

在奧運會中，香港和台灣分別以「中國香港」和「中華台北」名義參與賽事，澳門則未有參賽。