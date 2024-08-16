狗眼看人低？逛LV遭店員白眼　女富豪取出$60萬現金咁報復獲激讚

這種服務態度是想「趕客」？近日內地社交平台小紅書熱傳，重慶1名女富豪月前到星光68廣場購物，在名牌店LV（Louis Vuitton）挑選衣服時，不滿遭店員「翻白眼」，服務態度極差，要求道歉也沒有下文，女富豪於是策劃「精心大報復」，帶着60萬人民幣（約65萬港元）現金「光顧」要求店員「幫忙數錢」；待店員花近2時小時確認現金金額後，女富豪就表示「不買了」，帶着所有現金離開，讓店員「傻眼」，明言「怎麼可能給他們業績」。



近日內地社交平台小紅書熱傳，重慶1名女富豪月前到星光68廣場購物，在名牌店LV（Louis Vuitton）挑選衣服時，不滿遭店員「翻白眼」，於是策劃「精心大報復」。（網上圖片）

綜合傳媒報道，該女富豪於小紅書發相發文講述是次不快經歷。她表示，當日帶着愛馬仕（Hermès）手袋到星光68廣場購物，其間到名牌店LV挑選衣服，卻遭店員「翻白眼」服務態度極差。她不滿店員態度，事後打電話到店舖要求道歉但沒有下文。

不過「報仇十年未晚」，深深不忿的女富豪2個月後終於有空，於是帶着60萬人民幣（約65萬港元）現金以及助理和朋友，返回這家LV店舖實行「報復」大計。

女富豪讓朋友和助理試衣服，然後要求店員們「幫忙數錢」。結果店員花近2小時重複確認現金金額後，女富豪卻說「不買了，走吧」，隨即帶着朋友、助理和全部現金離開，豪言「他們（店員）數完，我就直接拿錢走人了，怎麼可能給他們業績」。

相片見到，當時60萬人民幣現金全是100人民幣（約109港元）鈔票，雖然枱面上已疊起一棟棟100人民幣鈔票，但袋裏仍有大量鈔票未取出，店員正忙於點算金額。（網上圖片）

從女富豪上載相片見到，當時60萬人民幣現金全是100人民幣（約109港元）鈔票，雖然枱面上已疊起一棟棟100人民幣鈔票，但袋裏仍有大量鈔票未取出，店員正忙於點算金額。

女富豪強調，她不是要求「顧客就是上帝」，惟店員應有專業熱情服務、互相尊重，而不是向顧客「翻白眼」。她重申，對於不尊重人的銷售人員，「我們一步不讓」。

女富豪強調，她不是要求「顧客就是上帝」，惟店員應有專業熱情服務、相互尊重，而不是向顧客「翻白眼」。（《愛·回家之開心速遞》劇照））

事件引來網民熱議，有人大讚女富豪做法，「好解氣！」、「試試衣服後沒有買，只是叫店員2個小時數鈔票後，拿回錢拍拍屁股就走，最佳的報復！」、「贊同女富婆意見，如今有很多售貨員都是眼睛長在頭頂上的，把人看成三六九等的」、「有些人以為自己在奢侈品或者那些國際集團工作就好像高人一等，要想想你們不是老闆，只不過是一個打工仔」、「說真的，那些超奢品牌的櫃姐是要中一輪的。每次那種臉，看到都火。明明來買幾萬的東西，還要看別人臉色……」。

也有網民笑言，「我也希望可以這樣做，可惜我拿不出60萬啊，如果拿200塊銀角過去，一樣被人白眼」。另有網民認為店員並非有意為之，毋須小事化大。