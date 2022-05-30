母逛DIOR遭店員鄙視　阿女帶隊返舖咁樣掃光手袋報仇　揭超狂背景

【名店／DIOR／大報復】在店舖購物被店員冷待鄙視，的確會令人很難受。外國有女子聲稱，其母親因為穿着普通，進入意大利羅馬的奢侈品名牌店DIOR購物時，被店員冷待鄙視，而且態度惡劣。身為女兒的她，隔天帶母親到同該間DIOR「報復」，把另1店員推介的所有手袋全買下。「報復」影片於抖音（TikTok）瘋傳，該女子寫明：「不要讓任何人對媽媽不敬。」事件在網上惹起哄動，片主其後更自爆背景，表明買得起名牌。



外國有女子聲稱，其母因穿着普通而在意大利羅馬的奢侈品名牌店DIOR遭店員冷待鄙視，她隔天帶母親到同該間DIOR「報復」，掃光另1名店員推薦的所有手袋。（影片截圖）

該女子阿姆吉亞（Amjea）本月18日於抖音上載影片，指出因DIOR的店員不尊重其母親，所以她進行了大報復，明言「不要讓任何人對你的媽媽不敬（Don’t let anyone disrespect your mom）」。

該女子阿姆吉亞（Amjea）本月18日於抖音上載影片，隨即被瘋傳。（TikTok）

阿姆吉亞在影片指出，其母親之前到Dior購物時，當時店員態度惡劣，拒絕拿出母親想看的產品，而母親站在店內10分鐘，看到同1名店員正在殷勤地服務另一家庭，完全把她無視。

阿姆吉亞估計，店員看到母親的衣着，可能認為母親買不起他們的產品，但這卻觸怒了阿姆吉亞。她隔天帶媽媽回到同一家店「大報復」展示「實力」，並點名要另1名態度好的男店員招呼她們，同時獲得了基本的客戶服務 ── 咖啡和水。Amjea更爽快地答應買下店員推介的所有手袋，包括價值3900美元（港幣約3.1萬元）的馬鞍袋（saddle bag）及5300美元（港幣約4.2萬元）的「Lady Dior」袋等至少5個袋，保守估計花費過萬美元。

更有趣的是，她們購買手袋時，之前冷待母親的店員也走過來查看，並似是「酸溜溜」地以諷刺語氣祝賀服務她們的店員。Amjea最後在影片強調，為了讓媽媽開心，她什麼都願意做。

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DIOR暫未回覆外媒查詢，而片段於抖音瘋傳，已有超過770萬人次瀏覽、累計130萬個讚和4900多則留言。不少網民都留言慨嘆阿姆吉亞母親受到名店的店員冷待，認為這不是孤例，惟卻認為阿姆吉亞的報復手法不算明智，「為何要回到同一家店購物，讓這家店賺妳們的錢？」。也有網民懷疑是店舖的「暗黑」銷售手法，故意激起她們的不滿及報復情緒，「買的更多以證明她們買得起」，直言「妳掉進了陷阱」。阿姆吉亞則回應，她們原本就想要買DIOR產品，故回去時選擇了態度較好的店員。

另有網民關注阿姆吉亞的工作，竟能負擔得起購買那麼多名牌手袋。阿姆吉亞指出，她於軟體公司Tapcart任職產品銷售經理，年薪11萬美元（港幣約86萬元），並有股份分紅，有能力買得起名牌產品。