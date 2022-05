母逛DIOR遭店員鄙視　阿女帶隊返舖咁樣掃光手袋報仇　揭超狂背景

【名店/DIOR/大報復】在店舖購物被店員冷待鄙視,的確會令人很難受。外國有女子聲稱,其母親因為穿着普通,進入意大利羅馬的奢侈品名牌店DIOR購物時,被店員冷待鄙視,而且態度惡劣。身為女兒的她,隔天帶母親到同該間DIOR「報復」,把另1店員推介的所有手袋全買下。「報復」影片於抖音(TikTok)瘋傳,該女子寫明:「不要讓任何人對媽媽不敬。」事件在網上惹起哄動,片主其後更自爆背景,表明買得起名牌。



外國有女子聲稱,其母因穿着普通而在意大利羅馬的奢侈品名牌店DIOR遭店員冷待鄙視,她隔天帶母親到同該間DIOR「報復」,掃光另1名店員推薦的所有手袋。(影片截圖)

該女子阿姆吉亞(Amjea)本月18日於抖音上載影片,指出因DIOR的店員不尊重其母親,所以她進行了大報復,明言「不要讓任何人對你的媽媽不敬(Don’t let anyone disrespect your mom)」。

該女子阿姆吉亞(Amjea)本月18日於抖音上載影片,隨即被瘋傳。(TikTok)

阿姆吉亞在影片指出,其母親之前到Dior購物時,當時店員態度惡劣,拒絕拿出母親想看的產品,而母親站在店內10分鐘,看到同1名店員正在殷勤地服務另一家庭,完全把她無視。

阿姆吉亞估計,店員看到母親的衣着,可能認為母親買不起他們的產品,但這卻觸怒了阿姆吉亞。她隔天帶媽媽回到同一家店「大報復」展示「實力」,並點名要另1名態度好的男店員招呼她們,同時獲得了基本的客戶服務 ── 咖啡和水。Amjea更爽快地答應買下店員推介的所有手袋,包括價值3900美元(港幣約3.1萬元)的馬鞍袋(saddle bag)及5300美元(港幣約4.2萬元)的「Lady Dior」袋等至少5個袋,保守估計花費過萬美元。

更有趣的是,她們購買手袋時,之前冷待母親的店員也走過來查看,並似是「酸溜溜」地以諷刺語氣祝賀服務她們的店員。Amjea最後在影片強調,為了讓媽媽開心,她什麼都願意做。

DIOR暫未回覆外媒查詢,而片段於抖音瘋傳,已有超過770萬人次瀏覽、累計130萬個讚和4900多則留言。不少網民都留言慨嘆阿姆吉亞母親受到名店的店員冷待,認為這不是孤例,惟卻認為阿姆吉亞的報復手法不算明智,「為何要回到同一家店購物,讓這家店賺妳們的錢?」。也有網民懷疑是店舖的「暗黑」銷售手法,故意激起她們的不滿及報復情緒,「買的更多以證明她們買得起」,直言「妳掉進了陷阱」。阿姆吉亞則回應,她們原本就想要買DIOR產品,故回去時選擇了態度較好的店員。

另有網民關注阿姆吉亞的工作,竟能負擔得起購買那麼多名牌手袋。阿姆吉亞指出,她於軟體公司Tapcart任職產品銷售經理,年薪11萬美元(港幣約86萬元),並有股份分紅,有能力買得起名牌產品。