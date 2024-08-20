尖東遇內地旅客問路兼「借錢開飯」　港女離開驚覺手袋拉鏈被拉開

熱心助人的同時也要多加提防，勿被有心人利用！有女生發帖講述日前好意幫助問路的內地旅客，卻疑似受騙。港女帶路時，對方突然「賣慘」稱自己「啱啱澳門過嚟，畀咗個微信我睇入面輸咗百幾萬」，之後就開始「借錢開飯」。本來好心帶路的樓主驚覺遇上疑似騙案，於是拒絕借錢並慌忙登上巴士離開，上車後她才發現手袋拉鏈已被人拉開，故失望表示「我有啲心寒+內心極度矛盾同傷心，我想繼續保持人與人之間嘅信任，唯有自己真係要小心啲」。



有女生發帖講述日前好意幫助問路的內地旅客，卻疑似遇上「借錢黨」，且事後更發現手袋拉鏈已被人拉開。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該網民在社交平台Threads上發帖，指日前在尖東下班後，遇上1名內地旅客問路。由於其所問的地方剛好與樓主順路，於是她便與對方一同前往，其間對方與她閒話家常，「佢講嘢係好有禮貌，細細聲」。

對話間，該內地客指現與朋友住在尖沙咀某酒店，便在附近閒逛，不巧「無錢開飯」，又表示自己剛從澳門過來，賭輸了百多萬元，「佢啱啱澳門過嚟，畀咗個微信我睇入面輸咗百幾萬」，甚至展示微信畫面作證，「借錢之前話佢冇冒犯嘅意思唔好誤會，但可唔可以借錢畀佢食飯，微信返畀我」。

樓主隨即表示自己沒有微信及現金，在港也是使用電子支付，且趕着回家，便匆忙登上巴士離開。然而，樓主上車後卻發現手袋拉鏈已被人拉開，「咁啱有巴士我即刻跳上車！但一坐低發現我個袋拉鏈開咗」，所幸銀包沒有丟失。她事後發帖講述是次經歷，又問網民「想問你哋有冇人試過，係咪呃人」。

有網民懷疑樓主手袋是被該名內地客打開，並勸她日後幫人時要多加提防。（示意圖，GettyImages）

網民留言指有相似經歷

帖文引起網民熱議，有網民分享個人經歷，指曾遇到同樣事情，「我噚晚都係喺尖沙咀近廣東道遇到佢，佢口音勁北方好難聽得明」、「我試過同一樣嘅story（故事），我唔想畀錢佢，但帶咗佢去大家樂請佢食餐飯，應該係俾佢呃咗了」、「我啱啱陪個同事去警署報案。一X樣咩支付寶微信係香港用唔到，然後叫我同事借畀佢。同事善良過頭借咗」。

另外，亦有網民懷疑樓主手袋是被該名內地客打開，並勸她日後幫人時要多加提防，「趁你唔注意打荷包？」、「第時小心啲，唔好咁易信人」；也有人批評騙徒「破壞人與人之間越來越少的信任」、「利用人哋同情心落手行騙。所以大家小心唔好上當」。但也有網民認為未必是該內地客打開。

樓主：有啲心寒

樓主解釋，向來喜歡幫人及與人交流，「盡量幫到嘅都想幫，因為都唔希望有能力幫忙卻視而不見」，而是次見有內地客問路也是易地而處的想法，「諗住既然識路嘅指一指個方向冇咩所謂，始終我哋有時去旅行都會問當地人」，沒想到卻疑似受騙及被打開手袋，樓主大感失望，「我一直都覺得香港係好安全，電話同袋唔使下下都㩒實，但遇到呢啲X街之後我有啲心寒+內心極度矛盾同傷心，我想繼續保持人與人之間嘅信任，唯有自己真係要小心啲」。

（Threads）