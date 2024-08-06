尖東現請食飯黨？港女遇兩男用呢個理由借錢　網民：係真都唔抵幫

騙徒手法層出不窮，尖東出現疑請食飯黨！有港女在網上社交平台發文及相片，指在尖沙咀富豪九龍酒店對開街頭，突然被兩名男子攔截，表示在澳門賭錢輸到清袋，向她借錢食飯，可是當港女表示願意借2,000港元，包括酒店住宿用，並要求兩人影印身份證做借據後，對方即時「露餡」，更聲稱沒有帶身份證，不讓港女跟他回酒店房間取證件，又不肯透過微信傳身份證照片給她。港女於是用手機拍下兩男相片，兩人立即轉身離去。樓主於網上公開事件，提醒其他人不要被騙，又說會向酒店取閉路電視影片去報警。



帖文引起網民熱議，「你太有耐性喇，聽到話有錢賭冇錢食飯就已經有中伏感覺啦，費事嘥時間」。有人認為就算兩男所說的是事實，也不應施援手，「賭錢輸到要問人借已經唔使幫，係我就X完佢再走」。



港女在網上指在尖東遇到請食飯黨。（Threads圖片）

有港女早前在Threads上發文及相片，相片拍下兩名男子樣貌。樓主以「借錢食飯騙子，千祈唔好中招」為題，指她在尖沙咀富豪九龍酒店對開街頭，被這兩名男子截停，兩人表現得「好餓好慘」，要求借數百元，更「七情上面」地表示「澳門賭百家樂輸晒錢，等聽日朋友嚟就可以還畀我」。

樓主表示可以借2,000港元給他們，還包括酒店住宿費，但要求對方影低印身份證給她做借錢證明，可是兩男立即「露餡」，稱沒有帶身份證，不肯讓樓主跟他們回酒店取身份證，又不肯透過微信將身份證照片發給樓主，讓樓主起疑心，其中1人更回應「話一個大男人唔會呃我」，讓樓主傻眼「咁都講得出 」。

樓主隨即出招，表示可以加他們的微信，並用手機拍下兩人的樣貌，嚇得兩人立即轉身離開。樓主為免其他人被騙，於是在網上公開兩男相片，並表示「兩日後會去酒店攞CCTV報警！」。

有網民認為就算兩男所說的是事實，也不應施援手，「賭錢輸到要問人借已經唔使幫，係我就X完佢再走」。 （Threads圖片）

帖文一出引來不少網民留言，「你太有耐性喇，聽到話有錢賭冇錢食飯就已經有中伏感覺啦，費事嘥時間」，有人認為就算兩男所說的是事實，也不應施援手，「賭錢輸到要問人借已經唔使幫，係我就X完佢再走」。

有網民認為可以如此應對「同佢鬥扮傻，用英文應返佢，肯定掉頭走」、「幫佢報警，去到警署滿漢全席都有得食」、「1.同佢地講唔拎身份證文件出街喺香港係犯法。2.香港大把餐廳收微信支付，使鬼問人借叫朋友過畀佢哋。3.內地簽證唔可以入完澳門過香港。作故仔都唔合理真係有人信？」。

有網民分享類似經歷「我都試過兩個大陸女人話點去機場，可唔可以借錢畀佢，然後我話而家無現金喺身，不如你等我一陣，我打電話搵人拎過嚟（其實係幫佢報警），之後佢咃聽到話搵人嚟，即刻話唔使，急急腳走咗」。