「迷魂黨」出沒？華裔男1招搭訕拍腿　馬國婦片刻失神金頸鍊被搶

馬來西亞驚現「迷魂黨」？近日當地1名60歲婦女遇到陌生男子搭訕，對方指她腿部有問題，聲稱可以提供免費藥物，交談間更拍打其腿部。婦人被拍打後自覺有片刻失神，似是無法控制身體。隨後男子藉詞婦人的金頸鍊鬆掉，伸手幫她繫好，疑是乘機下手搶去金飾後就逃之夭夭。婦人後來才回過神，懷疑自己遇上「迷魂黨」，慘被搶走價值約6,000令吉（約1.04萬港元）金飾，故向警方報案並提醒民眾小心。



馬來西亞1名60歲婦女懷疑遇到「迷魂黨」，1名陌生男子在與她搭訕期間，涉嫌拍打她的大腿，並在她失神時偷走她的金項鍊。（示意圖，非當事人。GettyImages）

綜合外媒報道，事發於周日（8月4日）上午8時左右，馬來西亞吉打州（Kedah）首府亞羅士打（Alor Setar）1名60歲婦女前往當地一所舊醫院診所求醫。其間，1名身高約1.6米、年約60歲、操福建話的華裔男子走近與她搭訕。男子聲稱有其他治療方案，及可以提供免費藥物。儘管婦人連連拒絕，但男子仍不依不饒地糾纏她，過程中男子拍了她的腿部一下，指她的腳「出現毛病了」。

之後，男子又指婦人所戴的金項鍊鬆了，於是伸手幫她調整項鍊，隨後便離開。婦人之後供稱被拍打腿部後似是短暫「失去意識」，無法控制身體，縱然不願被對方碰觸，卻就像是「被控制住」，未能反抗。

男子藉詞婦人的金頸鍊鬆掉，伸手幫她繫好，疑是乘機下手搶去金飾。（示意圖，非當事人。GettyImages）

婦人之後驚覺該條價值約6,000令吉（約1.04萬港元）的金鍊不翼而飛，懷疑是被男子偷走，於是在中午12時許到亞羅士打警局報案。

哥打士打地區警區主任莎拉瓦蒂（Siti Nor Salawati Saad）指，警方已到事發診所調查，目前正全力追捕該名懷疑涉案男子，同時提醒民眾，「在公共場所受到形迹可疑的陌生人搭訕時必須提高警覺，以免成為下個受害者」。

（綜合）