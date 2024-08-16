$22萬訂家具！巨型吊櫃塌下　店家：可能是牆問題　屋主嬲爆咁做

花大錢訂家具，巨型吊櫃竟然會掉下來！內地有爸爸2年前在家具店豪花20多萬人民幣（人民幣，下同，約22萬港元）訂制家具，日前其5歲女兒帶同學回家玩時，書房佔了半面牆的吊櫃突然整個塌了下來，幸好小孩不在房內才沒有傷人。事主向店家反映，最初店家仍積極善後，因吊櫃掉下來令家人非常害怕，故要求退回所有的櫃及賠償被砸壞的物品價值。店家拒絕後，事主與負責人對質時，負責人指吊櫃掉下的原因有很多，可以是牆的問題，或許其書房是用輕質磚牆令承重力不足。事主對店家的卸責感到十分憤怒，後來指寧可不要賠償，亦要求店家必需公開道歉及交代事件。



陸先生2年前花逾20萬人民幣訂製家具，但旲前有個吊櫃突然塌下來。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

屋主要求店家退錢兼賠償損失

內媒報道，住在寧波格拉美西社區的陸先生，2年前在名叫「簡界家居」的店訂製家具，花費逾20萬元。2周前，陸先生5歲女兒帶幼稚園同學回家玩，其間書房吊櫃突然掉下，小孩想推門查看卻不夠力，直至婆婆前去查看，發現吊櫃整個掉下卡頂住房門。

照片可見，佔了半面牆的吊櫃整個塌下掉到地上，書本散落一地，該櫃共8個格，每格都放了10多本書，幸好事發時小孩不在房，否則恐釀傷亡。陸先生指，店家初時積極處理，幫手清走櫃子，後來溝通就出了問題，店方只願重造1個吊櫃。陸先生即時拒絕，指吊櫃掉下後家人有心理陰影，因為涉及家人身命安全，他要求店家將所有櫃退回，並賠償掉下時造成的損失，事發時枱上的Dyson 枱燈要逾5,000元（約5,400港元，下同）、蘋果電腦要逾1萬元（約1.1萬港元）。

陸先生2年前花逾20萬人民幣訂製家具，日前有個吊櫃塌了下來。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

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訂製時要求使用進口板材

陸先生最不滿的是店家態度，他反映訴求後，店家說要和合夥人商量，一周後表示不同意賠償，而陸先生再作提問，但沒得到回覆。陸先生其後想起訂家具時要求用進口板材，也說明了用來放書，事後翻查發現找不到板材進口證明，要求提供板材進口證明和報關單。

陸先生在內媒陪同下和負責人對話，對方解釋他們通過工廠製作，報關單要向工廠拿取，又指吊櫃掉下來原因有很多，有可能是牆的問題，「那面可能是那個輕質磚牆，支撐性可能不如石牆那麼牢固啊」。負責人指，那個櫃的吊碼上了3個膨脹螺絲，比行業標準打2個還多，因為他們板材質素好，會較重。而且承重也和使用習慣有關，正常會放工藝品。

負責人拒絕退回所有的櫃，陸先生稱不要求對方賠償，但需要在公眾號、小紅書等平台公開道歉，事件有必要公開，未來可能其他客戶面對同樣問題，「有些人砸傷了他，可能就會一輩子留留殘疾了」。負責人稱願意作進一步溝通。

店家認為可能是牆的問題，才會令吊櫃掉下。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

店方公開道歉兼賠償

店方後來發聲明道歉，解釋師傅在現場判斷，櫃子因為輕質磚牆和膨脹螺絲間的承重力不足才掉下，事後曾給出賠償方案，願退回書房的櫃及砸壞的物品及修復書房的牆，但陸先生未有同意並決定公開事件，對此表示遺憾。為免出現類似意外，將來會加強工程管理及成客戶做風險提示。

事件雖然結局已定，但不少網民認為店家道歉欠誠意，「說了啥，但好像又沒有」，認為單純是事主表明不要賠償，店家才發聲明，「商家：那就好說了」。不少網民認為事件涉及安裝問題，如果磚牆有問題，測量時就應該發現，「和牆沒關係，純就是安裝工藝的問題，包括石膏板輕體牆在內，任何牆體都有對應的錨固方式」、「這個是安裝問題，安裝的時候可以發現隔牆的材質需要加固」、「膨脹打不住的 要用支架撐」。

（綜合）