恐怖！文件夾擋𨋢門　女子一腳踏入升降機秒摔死　奪命影片曝光

伊朗近日發生1宗可怕升降機奪命意外！當地1名市政府女員工下班等升降機時，與巧遇的女同事聊天，並未發現升降機已到達。直到升降機門要合上時，女同事才匆匆用文件夾攝入門縫，強行令升降機門重新打開。一開始等候升降機的女員工先行步入升降機內，下秒竟直墮梯井，慘被摔死。原來兩人都沒留意到升降機已不在該樓層，門後是幽深的梯槽，故導致意外發生。



伊朗近日發生1宗升降機意外，當地1名市政府女員工誤墮𨋢槽亡。（「Azad Iran」FB影片截圖）

綜合外媒報道，事發於上周二（8月6日），伊朗首都德黑蘭（Tehran）1名市政府女員工下班乘搭升降機時發生意外，不幸摔下𨋢槽身亡。

從閉路電視畫面可見，當時女子正等候升降機，其間巧遇另1名同樣準備離開的女同事，於是她們一邊聊天一邊等升降機。當時女子背對升降機與同事說話，兩人都未有留意升降機已到達並打開門。

及至升降機門即將關上，她們才反應過來，女同事即時將手中文件夾塞到門邊隙縫，試圖阻止升降機門關上。

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隨後，升降機門疑受感應而重新打開。不過，雖然升降機門重新開啟，但當時升降機機體已移動至其他樓層，升降機門內是幽深的𨋢槽，而女子及同事均未有留意腳下，最終女子一腳踏進去後直墮梯井下方。女同事見狀嚇到即時尖叫並向他人求助，可惜女子被發現時已經身亡。

（綜合）