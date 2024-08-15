2女稱微信支付失效　要求畀錢食飯兼付酒店費　善心人事後揭遇騙

騙徒無處不在，往往利用受害人善心來詐財。1名小紅書用戶表示，回家途中遇到2名黑衣女子，聲稱她們的「微信在哪裡都支付不了」，甚至稱沒有現金，要求用戶借現金購買食物，用戶一時心軟答應提供現金，但她們變本加厲，要求用戶支付酒店費用，用戶淪為「提款機」，她們收到錢後安撫用戶，聲稱會還錢，到最後當然失去蹤影。



多名網民留言指「你好傻！希望你下次不要被騙了，我也遇過，我直接回她，有困難找警察，我又不是警察，直接走了不理她」、「真是傻到骨子裡去了」。不少人更認出該2名女子，指曾在尖沙咀及馬鞍山等區域騙錢。



樓主遇到該2名黑衣女子，她們聲稱「微信在哪裡都支付不了」和沒有現金，要求用樓主借現金購買食物和支付酒店費用。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，日前回家途中，遇到2名身穿黑衣的女子。她們和樓主搭話，聲稱「微信在哪裡都支付不了」，而且沒有現金，「吃不了飯，能不能借點現金吃頓飯？」，她們強調不缺錢，但確實遇到困難，承諾朋友翌日來港，就一定還錢給樓主。

樓主見到她們表現焦急，「心存善念，覺得大家都不容易」，所以就答應借錢給她們，當場將現金給了她們，但她們得寸進尺，要求樓主代為支付酒店費用。樓主當時沒有想太多，決定送佛送到西，借錢給她們繳交酒店費用。

她們離開時「又有點安撫的語氣」，形容「這樣借錢很尷尬的」，再次強調一定會還錢。樓主之後愈想愈覺得奇怪，最後才意識到遇騙，但已和她們失聯。

樓主事後發現自己遇騙。（《和解在後》電視劇照）

樓主沒有交代到損失金額，提醒網民「千萬不要相信陌生人的話，這些街頭騙子都是有話術，有預謀而且存在集團的」，如果大家遇到類似情況，應該立即報警，「不要出於好心給這些人錢，特別是現金，一定不要給他們」，批評騙徒利用受害人的同情心來騙財。

有網民上傳和樓主類似的照片，稱在馬鞍山遇到該2名黑衣女子想騙錢。（小紅書圖片）

帖文引來網民討論，「你很善良，騙子太壞了」、「善心錯付，傷心！」、「她們有困難為入什麼不找警察呢？就是專門挑善良的人下手！」，這種騙案在10年前已出現。部份網民稱遇過相中2名女子，分別在尖沙咀及馬鞍山，共中1網民上載和樓主類似的照片，稱攝於馬鞍山，「是我在馬鞍山拍的她們，還向我借錢，我男朋友剛被騙錢」，事發時已經報警，「 員警也沒辦法」。

（小紅書）