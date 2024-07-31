赴新加坡打工30年　華裔漢退休墮黃金投資騙案　73萬養老金被騙光

外闖30年儲夠錢退休，結果慘被騙清光。馬來西亞華裔男子到新加坡打工30年，儲夠錢退休回鄉，他在社交平台看到投資黃金廣告，結識1名女騙徒，對方承諾短期內就收到投資回報，給了他多個銀行戶口匯入投資資金及「吉隆坡證券交易平台」的連結。由於遲遲未收到投資回報，女騙徒又要求他加碼投資，退休漢終於起疑報案。事件中他被騙光44萬令吉（約73萬港元）養老金，警方正循欺騙案方向調查。



華裔漢在社交平台看到黃金投資廣告後墮入騙局。（示意圖／資料圖片）

馬媒報道，1名華裔男子到新加坡工作30年，儲夠錢退休回馬來西亞養老，卻中了網上黃金投資騙局。警方表示，該57歲退休華裔漢居於柔佛州昔加末，他7月30日報案，指7月16日在網上投資黃金，被騙走44萬令吉養老金。

退休漢在社交平台看到投資黃金廣告，認識1名女騙徒，對方要求轉用WhatsApp進一步溝通，承諾短時間來就能取得回報。退休漢按指示將錢匯入女騙徒提供的數個銀行戶口，卻遲遲未收到回報，女騙徒繼續叫他加碼投資，終於起疑報案。

警方調查後發現，騙徒發的網上投資平台連接標明「吉隆坡証券交易平台」，進去可看到多國貨幣匯率、國際黃金、白銀及石油期貨價格，但連接的是虛假帳號。報道指，退休漢在新加坡打工儲錢退休，今次受騙損失所有養老金。

昔加末警區主任阿末詹比里警監指，警方將循欺騙罪條文調查，騙徒一旦罪成可被判最少1年至最高10年監禁，以及鞭笞和罰款。馬來西亞警方提醒，民眾進行任何投資前要向國家銀行查詢相關公司合法性。

（綜合）