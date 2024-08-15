偷換寺廟功德箱二維碼！名校法律碩士盜逾3萬捐款　被捕揭為慣犯

名校法律碩士高材生淪為小偷？內地較早前有寺廟發生捐款被偷事件，有男子撕掉功德箱上的二維碼（QR Code），並轉貼自己收款碼，被寺廟閉路電視直擊整個過程。不過天網恢恢，疏而不漏，由於電子支付會留有清晰的交易記錄，當地警方迅速查到男子帳戶和個人身份等訊息，隨即拘捕對方。



被捕男子接受調查期間，被揭原來非首次犯案，他過往曾於四川、重慶的寺院盜竊錢財，合計盜取逾3萬元人民幣（下同，約32萬港元），其身份亦引人詫異，事關他畢業於中國某名校，更是法學碩士，故被網民調侃「聰明反被聰明誤」，「耍小聰明只能一時，不能一世」、「撤銷他的碩士學位就老實了」。



內地有男子撕掉寺廟功德箱上二維碼，改為貼上自己收款碼，企圖盜取信眾捐款。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於內地陝西省寶雞市一寺廟，有男子將功德箱上的二維碼（QR Code）換成自己的收款碼，企圖盜取信眾善款。由於內地不少民眾皆不帶備現金，更常用電子支付，寺廟遂在功德箱上貼出二維碼方便民眾捐款。寺廟閉路電視拍到，男子當時趁功德箱旁無人之際，悄悄撕掉寺院官方二維碼，改為貼上自己收款碼，離開前還不忘向佛像跪拜3下。

採用電子支付會留有清晰的交易記錄，而非法替換的二維條碼被使用時，相關交易可直接追溯犯罪者的帳戶，警方迅速拘捕該男子和截獲贓款。當地警方指，涉事男子原來並非首次犯案，他過往曾於四川，以及重慶部份寺院竊盜錢財，合計盜取逾3萬元人民幣，警方已聯繫相關寺院，並將錢財歸還；另外男子身份亦引來嘩然，事關他是中國某名校的法學碩士畢業生，因而掀起網民熱議。

許多內地網民認為男子行為是「聰明反被聰明誤」，「這麼操作不但功德沒了，而且道德也徹底淪陷了」、「耍小聰明只能一時，不能一世」、「哪個名校，撤銷他的碩士學位就老實了」、「佛祖腳下都敢幹這事，不怕報應嗎？」；有人則笑稱「佛祖手勢不是說了Ok嗎？」、「佛祖身為當事人都不追究的話，那麼外人又有什麼資格追究呢」。

（綜合）