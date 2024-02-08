皈依我佛有錢收？寺廟開6大條件誠徵和尚　工作內容卻不簡單

近日有網友在報紙上看到一篇寺廟「誠徵和尚」啟事，尋求發願出家弘法眾，並列出6項條件，若能接受在錄取後便能月領5萬元（台幣、下同）的供養金，引發網友熱議，「轉行了」、「寺廟屆的社畜」。對此，該佛舍住持出面解釋，沒那麼簡單，「要發心出家才有辦法。」



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一名網友在FB社團「爆廢公社」發文表示，「唉，我努力加班加到天昏地暗都沒有5萬。」只見原PO貼出報紙一欄位中的工作徵人啟事，上面寫著尋找「發願出家的弘法眾」，只要「能唱善音、無不良嗜好、願受教者、整齊清潔、合群不鬥、勤勞不懈」者，便能獲得每個月最低5萬元的供養金，不過上方也強調，「此為出家，找工作勿試。」

話題一出，引發網友熱議，「寺廟界的社畜」、「有週休二日嗎」、「生活艱難，是時候遁入空門了」、「都拋捨紅塵了，領這高薪的意義在哪」、「開眼界」。而據《華視新聞》報導，這間「誠徵和尚」的佛教精舍正是位於台南的金剛苑，住持達忍法師表示，此職缺負責為往生者誦經，工作時間早晚不固定，也沒有休假，須天天讀經書並皈依佛門，「要發心出家那才有辦法啦」。

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達忍法師進一步說明，若想月領5萬元，首先得對經藏了解透徹，唱善音要能打動人心，便有可能領到10萬元的供養金。他分享，出家對泰國人而言小菜一碟，他們可以一生不當兵，但一定要出家一次，因他們相信出家可以積德；反觀台灣當和尚要剃度、唸經、吃素，就算有供養金，師父也沒那麼好當，錢真的不好領，因此他也呼籲眾人，「出家前務必想清楚」。

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