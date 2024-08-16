密集恐懼症！跌傷後求醫貼蜂巢狀貼布　網民頭皮發麻： 快窒息了

不少人患有密集恐懼症，當看到蜂巢或孔洞等緊密排列的圖案時，往往會感到強烈不安和恐懼。近日，有台灣網民分享自己受傷後貼上的敷料照片，其紋理令網民頭反應強烈，外型酷似蜂窩或牛肚，讓人全身發麻，甚至感到窒息。其實，這款敷料的全名是「晶格泡棉敷料」，它不僅防水、抗菌，還配有透明吸收墊，減少頻繁更換敷料的需求，並可透過晶格結構直接觀察傷口狀況。



樓主表示對這種柔軟的蜂巢狀貼布很感興趣。（Threads圖片）

該名台灣網民在Threads上傳照片，表示自己近日到診所換藥，護理師為他擦完藥後，貼上了一種柔軟的蜂巢狀貼布，並向網友發問：「第一次看到這個酷東西……所以這到底是什麼？」

有網友表示「晶格泡棉敷料」不便宜。（網上圖片）

有網民開玩笑稱這貼布像蜂窩，笑言「晚上你睡著時，蜜蜂會來放蜂蜜」、「蜂窩性組織貼」、「會有蜂蜜流出來嗎？」。隨後，有任職於醫療器材的網民解釋，該敷料名為晶格泡棉敷料，價格偏高，「建議用於不需要每天換藥的傷口，可以透過晶格觀察傷口狀況，外層還有防水設計」。

晶格泡棉敷料是一種先進的醫療敷料，通常用於傷口護理。它由柔軟的泡棉材料製成，表面呈現晶格狀結構，能有效吸收滲出液，同時保持傷口濕潤環境，有助於加速癒合。這種敷料具有良好的透氣性和緩衝效果，能減少壓力和摩擦，並防止感染。

（Threads）