港媽咪錶位讓人出車先再泊車　「鄉音司機」後到欲鬥快搶位仲咁做

咪錶位泊車向來搶手！近日1名港媽在錶位排隊泊車，剛好遇到有車準備駛走，於是便後退車身禮讓對方先駛出。沒想到對方剛駛出，就有1輛私家車加速駛至「搶車位」，甚至一直踩油直迫港媽車頭。港媽之後下車理論，說明先來到，但對方卻以「鄉音口吻」稱要泊該車位。最終港媽以理服人，順利泊得該車位。



有網民上傳影片指排隊等候泊車時，突然有白色私家車駛至，欲鬥快爭位泊。（「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」FB影片截圖）

從港媽上傳至Facebook群組「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」的影片可見，當時她駛至咪錶位尋找車位，剛巧左邊有1輛黑色汽車準備駛走騰出空位，於是她便後移汽車至對方車尾稍後位置，讓對方先駛走。就在她等候之時，1輛白色私家車突然快速駛至，停靠在黑色車的右前方，準備「爭奪」該車位。

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樓主等黑色車一駛走，即時開車向前準備泊左邊S位，沒想到白色私家車不但阻她去路，更想與她鬥快，甚至持續退後，直迫樓主車頭。樓主於是帶着女兒下車理論，結果白色私家車司機反而先聲奪人，稱「我要泊呢個位」。

樓主無奈解釋自己早就已經排隊等候該車位，又表示「我嚟先過你，人哋出車，我退後等緊泊」。不過，對方一直以不純正廣東話重複表示「無理由」。而紛爭的結果是，樓主根據先後次序，順利泊得該車位。

帖文引起網民熱議，不少網民留言支持樓主做法正確，又指白色私家車司機「爭輸」合理，「就咁睇個位當然係樓主」、「先到先得，遲嚟仲想博大懵」、「叫佢返鄉下，講攝又攝輸，講排隊又輸」。然而，亦有人覺得樓主可以用其他泊車方法，「你退得太後面等喇」、「前車一出就好隊住佢個尾入啦，仲響度S位尾入」、「退後等入絕對正確，但應該食住車尾位」。

（Facebook）