勁崩潰！午睡醒後家裏異常安靜　母驚見兒子偕金毛犬「爽嗑奶粉」

有照顧小孩經驗的都知道，寧願他吵鬧，也不想他過分地安靜！內地有母親分享某日午睡起床後，發現家裏異常安靜，心感不妙走出房間，看到兒子抱着1罐奶粉，不但將奶粉放到手上餵食還年幼的金毛尋回犬（又名黃金獵犬），之後又拿起匙羹「𢳂起奶粉」放到自己口中，加上滿地佈滿奶粉景象，不禁感嘆「午睡起來靜悄悄，出來一看必作妖」。



片段引來眾多網民爆笑留言，「幹壞事有伴兒了」、「看小狗被餵的胖的，估計沒少吃」；有人就安慰樓主，「你家娃還好，我家小孩和狗分狗糧吃」、「還好是乾的，濕的才心窄」，亦讚揚孩子懂得與他人分享。



內地有母親午睡醒來後，驚見兒子和飼養的金毛犬「爽嗑奶粉」。（「是個福娃」小紅書影片截圖）

事主家中共飼養2隻金毛尋回犬，分別為哥哥土豆；以及弟弟毛豆，她經常在小紅書帳號「是個福娃」分享2隻可愛的狗狗和兒子的互動。日前她就上載片段，指當時睡了個午覺起床，發現屋內非常安靜，這讓她心裏覺得有詐，走出房門便看見令她崩潰一幕，故稱「午睡起來靜悄悄，出來一看必作妖」。

從短短6秒影片可見，男童抱着1罐奶粉，旁身坐着1隻年幼的金毛尋回犬，他之後將奶粉放到左手掌心，然後細心地餵食金毛犬，待金毛犬細味品嚐過後，他又拿起匙羹「𢳂起奶粉」，再放到自己口中，2者臉上瞬間沾上不少奶粉；地面更充斥着奶粉，恍如雪地一般，可謂一片狼籍。

片段引來網民爆笑留言，「幹壞事有伴兒了」、「增加共犯，分攤一下罪名」、「幸虧看見現場，要不然以為金毛自己偷的」、「媽媽：『我教了不要跟狗共吃一個勺子，但我忘了教他們不要吃奶粉』」、「這孩子講究人，還知道湯匙自己吃」、「很好，說明還是有邊界感」、「看小狗被餵的胖的，估計沒少吃」、「小金毛：『大哥，以後就跟着你混了』」。

有人同情樓主要做善後工作，「奶粉很貴」、「還要打掃衛生」、「我滴媽，這要是我看見估計得血壓飆升」、「別人家的看着怪可愛，要是自己家的得一頓暴打」。不過亦有人安慰樓主，「你家娃還好，我家小孩和狗分狗糧吃」、「沒事，還好是乾的，濕的才心窄」、「不搞類似油這種難以清理的東西，我都能心平氣和讓她玩」。

有留言則覺得至少證明兒子有顆善良的心，「這孩子有出息」、「這小哥一看就很善良，自己偷吃不說，還分享給狗子弟，妥妥的有福同享啊」、「孩子在探索中學會了分享的能力」。

（小紅書）