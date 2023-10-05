百厭西摩犬偕小狗拆家！主人進狗籠吃飯煲劇超無奈：這家容不下我

大型犬往往需要更多活動消耗體力，否則破壞力將相當驚人！內地有狗主分享短片，顯示家中薩摩犬（又名西摩犬）正擔任「隊長」帶同另一隻小型犬「拆家」，地下不只有鞋有垃圾，全屋被弄至凌亂不堪，但她沒有阻止牠們搗蛋，反而坐進狗籠開餐，無奈稱：「這個家已經容不下我了。」片段引來網民嘲笑，「到底是你養狗還是狗養你？」、「房產證是不是寫狗的名」；亦有人認為即使是自家養的寵物，都要有「邊界感」，「我隔着螢幕都聞到狗臭味，你居然在裏面吃東西」。



內地有狗主家中薩摩犬瘋狂拆家，無能為力的她只好躲進狗籠吃飯看劇，網民爆笑問「到底是你養狗還是狗養你？」（抖音＠佩怡）

「這個家已經容不下我了...#拆家拆家神狗」該狗主在抖音帳號「佩怡」發佈1段長約12秒短片，顯示其住處一片狼藉，地上充滿被撕碎的紙巾、相信是狗狗的玩偶以及不成雙的鞋子；而梳發上則有隻大型薩摩犬和一隻小狗像開派對般，瘋狂咬着玩具蹦來蹦去地玩耍，完全是「無王管」狀態；餐桌上就留有一碟狗糧。

令人訝異的是主人其實在家，不過或許家中每天都上演類似情況，無奈的她只好將自己關進狗籠。畫面可見，房間盡頭有個狗籠，主人正坐在裏頭拿着食物細味品嚐，前方則有張椅子用作放上電腦，背後有枕頭以及被鋪，讓她可以窩在那狹小的空間享受追劇，尋回片刻私人寧靜且不被打擾的美好時光。雖然她曾冷眼看向兩隻搗亂的毛孩，但她都不為所動，選擇繼續待在她那「安樂窩」，不作徒勞無功的反抗。

片段引來網友們爆笑留言，笑稱人狗身份互換，「到底是你養狗還是狗養你？」、「花一百萬給狗買個房子，花一百塊給自己買個籠子」、「你拆我家，我就霸佔你家」、「真正的住狗窩」、「人鬼殊途同歸，人狗奇緣同籠」、「千萬別是租的房子，我要是房東我受不了」，更笑問「房產證是不是寫狗的名」、「狗哥：『我終於活出人樣了』」。不過亦有人質疑在狗籠裏進食的衛生問題，「我隔着螢幕都聞到狗臭味，你居然在裏面吃東西」。

（抖音）