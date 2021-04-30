小主人出嫁！金毛犬上台6次趴婚紗「搶親」　成功爭取做「嫁妝」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-30 17:00

狗狗太黏小主人，最後竟然如願做「嫁妝」？江蘇日前1場婚禮上出現感人一幕，1隻金毛尋回犬不捨得主人出嫁，不情願得趴在新娘的婚紗上不願離開，狀似要與新郎爭寵，最後被伴郎夾硬抱走時，還露時一副不情願的樣子，片段隨即在網上瘋傳。攝影師告訴傳媒，指狗狗其實已來回跑上舞台5、6次，他做婚攝以來是第一次看到這畫面，而最後狗狗也成功爭取，可以陪小主人一同搬到安徽居住，網民笑言這是「嫁人隨狗」。

江蘇1場婚禮上狗狗不捨小主人出嫁，趴在婚紗上不離開。（微博影片截圖）

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本周一（26日）安徽徐州的1場婚禮上意外出現「程咬金」，不是男人而是隻狗，狗狗似乎感覺到小主人要遠嫁，全程表現不捨。從影片所見，狗狗趴在新娘的婚紗上，即使有人將牠抱走，狗狗就是不願離開，原本站在一旁的新郎哥都蹲下想「勸退」，但摸頭都沒有用，無法令這個「情敵」離開新娘。新娘只好一手拿花、一手拍狗狗的頭，但卻笑得非常甜，行動溢滿疼愛。最後伴郎走過來把狗狗抱起送走，但狗狗還是看似百般不情願。

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拍下片段的婚禮攝影師接受內地媒體訪問時指，那隻狗狗在婚禮現場來來回回跑上舞台5、6次，看到畫面時非常感觸，就拿出手機拍下來。他指新娘很疼這隻狗狗，已決定帶着狗狗到男方家裏住，「幹婚禮幹了4年，這種場景以前從沒遇過」。內媒稱新娘會由江蘇遠嫁安徽黃山，其實原本已有計劃帶狗狗去和丈夫同住。

狗狗被強行抱走樣子慘情，不少網民覺得牠很可憐。（微博影片截圖）

網民大嘆狗狗似乎知道女主人要遠嫁，才會這樣趴住不走，「汪星人的第六感是很神奇的」，又有人指看到狗狗這個模樣怎能丟下牠自己搬走，「看着都心疼了」。

網民點睇：

（綜合）

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