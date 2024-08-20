大學生付錢約炮16歲女高中生　赴公園野戰加錢做這事　下場慘了

年輕人切記要好好保護自己！台灣1名大學男生在交友軟件認識1名16歲女高中生，打算付費和少女約炮「野戰」，雙方甚至協議若要體內射精就需加錢，男生最終支付了5,000新台幣（1,200港元）。交易完成後，男生更要求少女傳送裸照，女方長輩驚悉事件後大怒提告，男生在庭上狡辯以為少女是已成年的女大學生，但遭法庭踢爆說謊，他最終因製造少年性影像和對未滿18歲少女有對價性交罪名成立，被判入獄1年8個月。



大學男生與少女相約到公園野戰，完事後支付5,000新台幣（1,200港元）。（示意圖／gettyimages）

要求少女傳不裸照

判決書指出，王姓被告於2023年使用交友程式「探探」結識異性，同年3月認識1名16歲女高中生，王男表明想和她「愛愛」，協議給3,000新台幣（760港元），但少女提出若要體內射精，需要加錢至5,000新台幣（1,200港元），王男同意交易，雙方相約在公園涼亭「野戰」。

完事後，王男曾再約少女見面，但少女沒有赴約，他透過instagram傳送多條不雅訊息給少女，並要求她用裸照回覆。少女自行拍攝私密照片給王男，事後向長輩提及此事，在長輩陪同下前往警局提告。

法官裁定被告製造少年性影像和對未滿18歲少女有對價性交罪名成立，判處入獄1年8個月。（示意圖／gettyimages）

辯稱以為少女是大學生 法官踢爆說謊

被告在法庭上辯稱交友程式限制用戶必須年滿18歲以上才可登記，加上少女染髮，所以他以為她是超過18歲的大學生，不知道少女並未成年，同時只是要求她傳送穿上運動內衣照片。

但法官檢視他們的對話，見到少女曾提及自己是高中生，而且並未成年，加上少女傳送給被告的照片是裸露上身，並非單純運動內衣照片，裁定被告沒有悔意，製造少年性影像和對未滿18歲少女有對價性交罪名成立，刑期1年8個月，案件可以上訴。

（綜合）