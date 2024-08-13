女傭性侵智障男主人　直播供男友看　遭法庭重判1原因不能判鞭刑

新加坡發生情節駭人的性侵案。1名女傭受僱到當地照顧1對智障及行動不便的兄妹，其間她肆意性侵褻玩智障男主人，甚至企圖和他發生關係，過程更直播給男友觀看。女傭的男友暗中錄下影片，用作威脅受害人的親友，更要求提早送女傭回國，受害人親友大驚報警，女傭事後被捕。案件經法庭審理後，法官斷言若被告是男性，必定判處鞭刑，現判處她入獄8年10個月。



法官下令媒體不得報道受害人和被告等人的身份。（示意圖／gettyimages）

不得報道涉案人士身份

為了保護受害人，法官下令媒體不得報道任何可以洩露受害人和被告等人的身份和其他資料，包括被告姓名。

根據案情，目前29歲的女傭在2021年3月受僱前往新加坡，照顧57歲智障男主人和其行動不便需要坐輪椅的胞妹，當時是該對兄妹的53歲姊妹負責聘請女傭。

女傭性侵男主人時，把過程直播給男友觀看。（示意圖／gettyimages）

女傭值播性侵男主人供男友「觀賞」

男主人受限於智商，而且健忘，日常生活都需要其他人幫忙。案發2022年7月至8月，女傭和男友進行視訊通話，其間用口性侵男主人，而且玩弄其下體，全程讓男友觀賞，甚至指示男主人和她發生關係，但未能成功。事後女傭警告男主人切勿向其他人透露事件，否則就不再照顧他。

男友把直播影像錄下，影片長約8分鐘42秒，由於女傭的僱傭合約至2023年6月才到期，但男友希望她能提早回去，所以於2023年1月8日向受害人的親友傳送3段影片，其中2條影片是有關女傭性侵男主人的過程，餘下則是女傭和男友激戰內容，威脅要提早將女傭送回國，若不肯答應，他就會散播該批不雅影片。

男主人慘遭女傭性侵。（示意圖／gettyimages）

男友威脅受害人親友

親友事後追問女傭，她被迫承認行為，家人擔心對方男友會繼續作出威脅，翌日報警求助。

女傭被捕後，聲稱她當時是聽從男友的指示行事，第1次犯案是2022年1至2月，之後男友以散播有關影片，威脅她再次性侵男主人，她唯有遵從。案件提堂後，女傭面對5項控罪，其中3項是性侵罪名，餘下2項是偷拍罪，控方以其中1項性侵罪加以提控，餘下罪名則交由法官考慮。

被告被判入獄8年10個月。（示意圖／gettyimages）

法官一度考慮判處鞭打

被告沒有聘請律師，本年8月7日透過視訊承認其中1項罪名，其間不斷落淚，求情稱家中還有3個年幼弟妹，她亦有孩子需要照顧，依靠她賺錢養家，懇求法官輕判。

但控方指出，被告濫用照顧者職責和受害人家屬對她的信任，犯案後更警告受害人保密，受害人有智力障礙，無法理解或表達自己被侵犯，令到罪行難以被發現，要求法官判處被告入獄至少8年6個月。法官考慮到其他罪名，表明案情嚴重，若非被告是女性，更會判處鞭打，最終判處8年10個月監禁。

（綜合）