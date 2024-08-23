30名韓國旅客遊港搭雙層巴　乘客埋怨無位坐　網民平反︰當地體驗

去外地旅遊，有時是想體驗地道風味。網上流傳數張照片，約30名韓國遊客來港，一起乘搭巴士，坐在上層位置，抵達旺角長沙街下車，上載者質疑為何「唔包旅遊車，走嚟坐巴士」，甚至引述同車阿叔抱怨「搞到無位坐」。



網民解釋「九巴某啲路線車頭電子牌仲有韓文，呢啲係旅行行程之一，而且一定係坐上層，唔會坐下層，始終好多地方都無雙層巴士，要體驗當然係坐上層」、「韓國團其中一個行程嚟」、「個個都有畀錢，點解唔坐得？」。



多名韓國旅客正在下車。（Threads圖片）

有網民在Threads上載3張照片，可見多人正在下車，隨後大約30人包括老人家和小孩，在街上聽從導遊講解，樓主用文字質疑旅行社為何「唔包旅遊車，走嚟坐巴士」，上層全部都是韓國遊客，去到旺角長沙街便下車，「成個上層清空咗」，樓主引述同車阿叔埋怨「搞到無位坐」。

許多網民為韓國遊客平反，「係行程之一，好似俄羅斯團會同你坐幾站地鐵睇吓地鐵站設計咁」、「好多韓國團都係咁，好多年前已經係咁玩，應該個團有坐小輪加巴士體驗，佢哋喺尖沙咀碼頭上車，然後一係去廟街，一係去女人街」、「參加貼地旅行團，要坐巴士感受吓香港」。

（Threads）