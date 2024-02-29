內地旅客公審搭港鐵最反感行為　呻：白眼已經飛上天　網民有共鳴

「柱男」、「柱女」失去了腰骨，搭港鐵也證實了這個消息！有內地網民近日於小紅書發帖，指如果來港搭港鐵，千萬不要整個人挨在扶手上，他上傳於港鐵車廂內拍攝的照片，顯示有乘客全個身體挨住扶手，令他未能夠緊握扶手。內地網民同時表示如果身體不適，整個身體靠着扶手是可以理解的，惟察觀到該名乘客當時跟朋友有說有笑，認為她身體沒大礙。不少網民也加入留言，分享他們曾遇過的相同經歷，「深圳也好多啊！氣死了」。



內地網民以「來香港千萬不要這樣做！」發帖，溫提大家乘搭港鐵不要做「柱男」、「柱女」。（小紅書圖片）

樓主近日於小紅書以標題「來香港千萬不要這樣做！」發帖，附上1張於港鐵車廂內拍攝的照片，提醒大家在乘搭港鐵時，請不要將整個身體挨在扶手之上，並說：「港鐵上本來就很擁擠，這個東南亞妹子整個人貼在扶手竿上，其他人怎麼扶！」樓主表示當時他的「白眼已經飛上天了」，抱怨該乘客為何挨上去，如感到身體不適還是可以理解的，惟認為該名乘客的身體看似沒大礙，因為她當時跟朋友是有說有笑的。

不少網民分享同類經歷，例如有網民乘搭港島綫時曾遇上1名遊客，全個車程抱着扶手，覺得她活像樹熊；並表示曾經溫馨提示該名遊客，但她的反應極度不合作：「她還斜眼望了我幾眼。」甚至有感同身受的網民表示，除了香港，在內地情況也一樣：「深圳也好多啊！氣死了！」另外有人提醒，在香港坐港鐵時記得要「先落後上」，先讓車廂內乘客下車。

這個「共鳴感」極強的帖子隨即引來熱議，不少網民覺得樓主不用在小紅書發帖，有點像「網絡公審」，「你說她啊，來小紅書上發帖有什麼用？」。有網民就提議樓主如果下次有相同問題，可以跟該名「柱男」、「柱女」說：「Excuse me（不好意思），讓我扶一下，謝謝。」同時覺得這樣做便能解決問題，不需要再發帖分享，「小問題沒必要生氣、沒必要偷拍、沒必要反白眼。」

（小紅書）