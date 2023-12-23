阿女聖誕「零度去露營」　港媽急問點算？　網民撐照去：多啲體驗

趁天氣凍去露營？有港媽指女兒「零度去露營」，其參加的制服團體安排了23日起3日2夜的露營，但她見山頂的氣溫低至零度，高地有機會結冰，非常憂心問家長們的意見。有網民認為她要考慮女兒健康狀態，甚至應向主辦單位施壓取消活動，但許多人認為港媽應放手讓女兒參與，「十幾歲唔去，到幾十歲無得去」，又指如果有危險制服團體自然會取消，不必過分擔心。



有家長指女兒要「零度去露營」，最網民應怎處理。（資料圖片）

港媽在親子王國討論區發文，指女兒「零度去露營，大家點睇？」，表示女兒參加的制服團體，安排了23日開始露營3日2夜。她看到天文台錄到山頂氣溫低見零度或負1度，高地有機會結冰，憂心指：「作為家長你哋點處理？」

雖有網民認為應向主辦單位施壓取消或改期，「應該不去，有事點算」，又指女兒日前去小學畢業露營，有學生發燒要家長接走，故要考慮子女健康狀態。

不過許多網民建議樓主讓女兒繼續參與，並替她準備好防寒衣物及暖包等，「係一種體驗來要支持佢，着足保暖衣物，拎睡袋就得。有Guider會睇住，放心」、「正，畀青年人多啲體驗」、「點處理? 興奮囉，零度唔露唔通30度露營呀？有玩開就知，露營係夠凍過癮」。

網民認為這是重要人生體驗，「如果我回到十幾歲，我一定去，喺香港真係千載難逢可以零度去露營，媽媽唔好阻阿女去啦，難能可貴經驗嚟，返來大把嘢同你講」，而且「有人睇住唔會有事，如果覺得有危險，制服團隊自己會取消」。由於樓主未具體透露女兒露營地點，網民笑言家長或有誤解，「咁露營又唔一定響山頂／高地嘅」。

有家長分享經驗指小學女兒參加女童軍，一樣在極凍下去露宿，睡前在戶外營地，睡覺時返回室內，夜晚一樣有熱水洗澡，「家長第二朝着晒羽絨厚褸去營地參與活動，佢哋個個都話唔凍呀！」。家長們追問樓主最後有沒有讓女兒露宿，但她未有回應。

本港連日天氣寒冷，12月20日有市民冒寒風尖沙咀看燈飾。（梁鵬威攝）

天文台天氣預報顯示，受冬季季候風影響，今日（23日）多區氣溫降至8度或以下，今早大帽山曾低見負0.6度；24日平安夜市區氣溫介乎10度至16度，早晚寒冷，25日聖誕節正日料氣溫介乎12度至18度。

（綜合）