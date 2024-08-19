蛇吃人！4米巨蟒緊纏老婦「吞到肩膀」再吐出奪命　居民盛怒殺蛇

印尼發生巨蛇殺人事件。當地1名74歲老婦到農田工作，直至深夜未回家，其子女外出搜索，在約半公里外發現她臉、頭、腿染血倒躺在草地上，警方到場發現她已經死亡，疑曾被蟒蛇吞下至肩膀位置再吐出，死於緊纏擠壓及咬傷。盛怒的居民們在屍體附近發現涉事4米長蟒蛇，集體將牠殺死，這已是該省數個月內的第3宗蟒屍殺人事件。



老婦被4米巨蟒吞下又吐出致死，居民盛怒下找出蟒蛇殺死。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於印尼中部南蘇拉威西省帕洛波市（Palopo），74歲女子馬加（Maga）周三（8月13日）稱到農田工作就離家，其子女在深夜仍不見母親回來，即四出找人。在離家不遠，約500米外的路上，家人發現1間馬加經常逗留的小屋附近有血跡，跟隨後在不遠處的草地上發現馬加躺着。

家人發現馬加的臉、頭、腳滿是血，子女聯絡其他親人及居民，想合力搬走母親，當時約4米長的蟒蛇就在馬加的不遠處。有居民報警，警方隨後到場發現馬加已無生命跡象，一行人將屍體移走。警方指，居民群起要找出並殺死蟒蛇，最後在灌木叢發現該蛇，情緒激動下將蛇殺死。

警方指該條蟒蛇長約4米。（示意圖／資料圖片）

警方事後交代，老婦應死於被蟒蛇緊纏擠壓及咬傷，死前曾被蟒蛇吞下，吞到肩膀位置，之後再吐出。

這已是南蘇拉威西省數個月來第3宗蟒蛇殺人事件，上個月該省另一條村有婦女被蛇吞掉，最終在蛇肚內找出其屍體。

（綜合）