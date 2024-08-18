阿媽陪理髮不斷指點　25歲仔嫌剪得太醜　怒吼摔物兼拳毆女髮型師

髮型是否好看完全是見仁見智，但就算不合心水，也不可使用暴力！泰國1名25歲男子在父母陪同下到髮型屋理髮，他選擇店內海報所展示的髮型後，母親卻在旁不斷指點髮型師，並加插意見。最終完成的髮型令男子極不滿意，他不但對母親怒吼「不要再指揮我了」，更在店內怒摔東西，甚至動手毆打女髮型師，造成對方眼部位置腫脹，以及鼻子酸痛，更要承受約1萬泰銖（下同，約2,220港元）的損失。



髮型師事後報警求助，卻不滿涉事一家人未有主動聯絡道歉，亦沒有賠償店舖損失，故希望對方能為自己的暴力行為負責。



泰國有男子到理髮店，不滿母親在場不斷指點發髮師，又嫌髮型剪得醜，竟當場出拳怒毆女髮型師。（「อีซ้อขยี้ข่าว3」fb影片截圖）

男子由父母陪同到髮型屋

綜合泰國媒體報道，事發於當地大城府的首府阿瑜陀耶（Phra Nakhon Si Ayutthaya）1間髮型屋，從店內的閉路電視畫面看到，該名25歲男子由父母陪同下，於本月7日到來理髮。男子原本坐在理髮椅上，他突然動怒踢向前方桌子，之後更站起身來，向替他其理髮的女髮型師揮拳。

涉事男子（紅色箭嘴）和父母（黃色箭嘴）一同到髮型屋。（「อีซ้อขยี้ข่าว3」fb影片截圖）

當時店內有不少職員和客人，眾人見到男子使用暴力，紛紛上前制止男子，場面十分混亂。男子之後疑似被父親帶離現場，母親則在店內雙手合十，向被打的女髮型師表示歉意。

男子母親（最右方）雙手合十，向被打髮型師以示歉意。（「อีซ้อขยี้ข่าว3」fb影片截圖）

男子母親不斷指點髮型師

被打的58歲的女髮型師塔妮絲（Thanis）指，男子當時與父母到店後，選擇店內海報所展示的髮型。她在開始剪髮前，有向對方確認造型和頭髮長短。不過在理髮期間，對方母親一直指點她，又加插各種意見；男子則全程沒有發聲或表示不滿。惟當塔妮絲完成理髮後，男子疑不滿意，突然向母親怒吼：「不要再指揮我了！」然後開始踢桌子和摔東西，之後更情緒失控，向其臉部揮拳。

男子母親一度跪坐地上痛哭，請求兒子能冷靜下來。（「อีซ้อขยี้ข่าว3」fb影片截圖）

父抱着兒子 母一度跪地

其他角度的閉路電視畫面顯示，男子和父母在髮型屋外繼續爭執，其父親一直抱着兒子，貌似阻止對方再次鬧事，母親則一度跪在地上痛哭，同時向兒子哭喊，並請求「別這樣，是我的錯！」，盼望對方能冷靜下來。男子最終在父母的制止下，一家三口登上坐駕，再駕車離開。

塔妮絲接受當地媒體訪問時表示，是次被打導致她眼睛附近位置腫脹，以及鼻子酸痛，更蒙受約1萬泰銖的損失，她已即時前往就醫並報警，亦有向警方提供該家人的車牌號碼。不過涉事男子和其父母事後仍未有主動聯絡道歉，或給予店舖賠償，她坦言希望這家人能為自己的行為負責。

（綜合）