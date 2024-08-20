體罰我吧！舊生穿校服、揹書包返回母校　求校長拿藤鞭打原因曝光

這是什麼奇怪癖好？印度一群已投身社會工作的男士，因為非常想念當年讀書時光，遂穿校服返回母校，並要求校長以藤條鞭打他們。只見已踏入中年的男士們，穿起白色襯衫和長褲，有人更揹起背囊，拿着白色紙張當作功課紙，逐一走到校長面前，乖乖地「受罰」。



有參於當天聚會的舊生於網上分享片段，指他們當中不乏有人成為醫生、律師、教師等專業人士，但認為他們能有如此成就，有賴於校長當年藤條下的教訓，除了感激對方，亦希望透過被體罰，以喚起他們美好的學校回憶。



印度有一班中年漢為懷緬讀書時光，相約同學返回母校，更要求校長拿藤條體罰自己。（「Atheist_Krishna」X影片截圖）

印度男子克里希納（Krishna）於 X 帳號「Atheist_Krishna」分享短片，只見多名成年男子穿著白色襯衫和長褲，有的甚至揹起背囊，以及拿着白色紙張扮成功課紙，其打扮儼如還在上學的學生們。眾人逐一走到1名站在數層梯級上、手持藤條的男子面前，該男子表情嚴肅拿起藤條，用力鞭打「學生們」的臀部，有人難忍疼痛，按着被打位置傳出慘叫聲，露出痛苦表情，現場圍觀者隨即放聲大笑；有名手持相機男子，則從多角度記錄整個過程。

已是成年阿叔的舊生們穿着白色襯衫和長褲，作學生打扮回校，要求校長拿藤條鞭打自己。（「Atheist_Krishna」X影片截圖）

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今天成功全靠校長當年用藤條給予的「祝福」

克里希納於帖文形容，「這是個舊生重聚的奇怪聚會！」他解釋，當時逐一上前被打的男士都是該校的舊生，而手持藤條男子則是該校的校長，眾人現已投身社會工作，當中不乏有人成為醫生、律師、教師，甚或警察，但他們因為懷緬從前校園生活和讀書時光，並相信今日成就，有賴校長當年用藤條給予的「祝福」，故返回母校，想透過被校長鞭打，喚起他們「美好學校生活」回憶。

網民笑場面可愛又溫馨

不少網民認為場面有趣，「校長看起來也像是同齡」、「真是太可愛了，多麼溫馨的場景」，又指出教育工作者對學生生活其實有着重要影響，「雖然校長的教育方法不尋常，但似乎給這些人留下深刻的印象，他們將自己成功歸功於這些經歷」。但亦有人被勾起童年不快回憶，「這有什麼好笑？我記得8歲時被金屬間尺打手指，非常可怕和痛苦」。

（綜合）